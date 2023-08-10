米其林8月新入選餐廳 高雄「方蒔」、「仙桃素」入榜

「米其林指南」公布8月公布8家新入選餐廳，高雄有法餐「方蒔」、蔬食「仙桃素」2家進榜，方蒔將檳榔葉等在地食材融入菜色，仙桃素每道菜色精緻如畫，各具特色。

米其林官網指出，高雄「方蒔」主廚具近20年高端餐飲經驗，他將遊歷的記憶和生活元素透過單一套餐與客人分享。將高麗菜酸、檳榔葉等在地食材，以歐亞美洲烹調技巧料理，別具風格。餐廳位於高雄市苓雅區憲政路，是由衛武營STAGE 5 的主廚蔡中和設立的法式餐廳，屬無菜單料理，採預約制。

另「仙桃素」位於高雄市鼓山區明倫路，擅長以不同烹飪技法詮釋蔬食的大廚，共設計3款套餐，透過發酵、烘烤、燉煮或炙燒技法展現蔬食風味，每道菜均精緻如畫，創新蔬食美學。其中以猴頭菇末料理的素肉燥飯，風味清爽、鹹香可口。