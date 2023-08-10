一張圖解惑南部半夜至清晨總是大雷雨 粉專：夏季限定

中央氣象局今晨針對台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島發布大雨特報，這4縣市也出現大雷雨。

這幾天南部地區半夜至清晨間特別容易下大雨，「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，因為西南風與陸風交會輻合造成的，「可說是夏季限定版」。海陸風輻合降雨現象最常發生在西南風盛行的夏季，其中又以西南沿海地區最容易出現。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，中午至傍晚，在白天期間陸地升溫較快， 地面的高溫會加熱其上方的空氣 ，暖空氣較輕往上飄，在陸地形成上升氣流，海面上的空氣進來填補陸地上的缺，形成「海風」。

同時加上一些水氣，在熱力作用下，中午過後山區容易有對流雲系發展起來，也就是所謂的「西北雨」。

晚上至凌晨，「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，到了晚上，跟白天正好相反，陸地降溫的速度較快，海面降溫速度較慢，相對來說海面上的空氣較暖，海面上的暖空氣較輕向上飄，陸地的空氣向外填補海面上的缺，形成「陸風」。

此時如果台灣附近的風場盛行著不強的西南風，「陸風」就會與「西南風」在沿海地區「交會輻合」，開始產生對流雲系。如果西南風再強一些，那麼雲系發展就會往內陸地區更延伸。

清晨至上午，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，清晨這段時間，陸風與西南風交會來到成熟階段，沿海地區出現雨勢。天亮之後，陸地再次快速升溫，陸風逐漸減弱並轉為海風，輻合的情況跟著減弱，降雨減少、停止。