台南、高雄上班慎防劇烈降雨 大雷雨開轟至上午7時15分

氣象局發布台南市、高雄市大雷雨即時訊息，持續時間至上午7時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

西南風影響，易有短延時強降雨，今天南部地區及金門有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

路面濕滑，步行與開車注意安全。能見度低，注意行車安全、減速慢行。駕車人士如駛經高速公路或天橋，應提防強勁陣風吹襲。