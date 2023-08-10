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台南、高雄上班慎防劇烈降雨 大雷雨開轟至上午7時15分

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台南、高雄上班慎防劇烈降雨 大雷雨開轟至上午7時15分

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
西南風影響，易有短延時強降雨，今天南部地區及金門有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。本報資料照片
西南風影響，易有短延時強降雨，今天南部地區及金門有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。本報資料照片

氣象局發布台南市、高雄市大雷雨即時訊息，持續時間至上午7時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

西南風影響，易有短延時強降雨，今天南部地區及金門有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

路面濕滑，步行與開車注意安全。能見度低，注意行車安全、減速慢行。駕車人士如駛經高速公路或天橋，應提防強勁陣風吹襲。

大雷雨即時訊息示警區域：

台南市：麻豆區、下營區、官田區、大內區、西港區、新化區、善化區、新市區、安定區、山上區、玉井區、左鎮區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區。

高雄市：鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區。

高雄市 台南 大雷雨

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