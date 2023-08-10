4縣市大雨特報 大雷雨狂轟金門縣、小琉球 慎防強風雷擊

中央氣象局發布大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今天南部地區及金門有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。大雨：台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、金門地區。

氣象局發布金門縣、屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至上午6時45分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，以及低能見度。大雷雨即時訊息示警區域：金門縣金城鎮、金沙鎮、金湖鎮、金寧鄉、烈嶼鄉、烏坵鄉，屏東縣琉球鄉。

今、明兩天西南風影響，水氣增加，西半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，西半部地區易有局部大雨發生，尤其今天並有局部豪雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。今日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。