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卡努今侵韓、蘭恩將轉中颱襲日 吳德榮：今明防致災雨
西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布大雨特報，今天南部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，輕颱卡努今、明兩天依序侵襲南、北韓，周六減弱為熱帶低壓。
他說，輕颱蘭恩今將增強為中度颱風，向西轉西北，朝日本前進，15日2時已在日本本州。另外，颶風Dora周六前後將跨過換日線；作業上會被收編為第8號颱風，但並不是西北太平洋生成的。
吳德榮說，今明兩天西南季風雖弱，但水氣多，大氣很不穩定，降雨範圍擴大，西半部有局部陣雨或雷雨，有大雷雨發生的機率、伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨，易致災（坍方、落石、土石流）地區應持續注意。
今天背風面晴熱、氣溫偏高；北部25至34度，中部25至33度，南部24至33度，東部23至38度。
吳德榮說，周六至下周三西南季風影響，水氣多寡，決定大氣不穩定的程度；周六、周日水氣略減，西半部午後有局部陣雨或雷雨的機率。下周一至周三水氣再增多，降雨範圍擴大，大雷雨及劇烈天氣發生的機率又再提高。
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