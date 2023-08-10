疑戲水感染 「嗜腦寄生蟲」鑽腦7天不治

時隔十二年，我國再現福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，北部一名卅多歲女性因阿米巴原蟲入侵鼻腔，引發腦膜腦炎，病程進展快速，七月廿六日出現頭痛及肩頸僵硬等症狀，八月一日死亡；個案發病前曾兩度至某室內親水設施遊憩，疑為感染源頭，新北衛生局接獲通知後，已請業者預防性停業環境清消。

疾管署發言人曾淑慧表示，此為國內第二起確診病例，第一例發生在二○一一年，個案因接觸溫泉，感染福氏內格里阿米巴原蟲（Naegleria fowleri）而死亡。

國內出現第二例福氏內格里阿米巴腦膜腦炎致死個案。 圖／取自美國疾病管制與預防中心 國內感染科權威醫師李秉穎以「嗜腦寄生蟲」來形容福氏內格里阿米巴原蟲，自鼻腔進入人體，感染腦部組織，引發腦膜腦炎，致死率遠高於腸病毒、嗜血桿菌、肺炎鏈球菌。

初步疫調顯示，該名北部女性個案於七月二十一日至七月二十四日兩度前往某室內親水設施戲水，疾管署仍在釐清感染源。

起初醫院通報為不明原因腦炎，採集檢體送疾管署實驗室檢驗，確認為「福氏內格里阿米巴原蟲」感染所導致的腦膜腦炎，地方衛生單位緊急對該室內親水設施環境採檢，以釐清感染源，並請業者預防性停業，進行環境清消。

台北市衛生局疾病管制科長張惠美表示，該個案居住北市，將疫調了解去過哪些活動地點和水域，以釐清是否有風險，後續將彙整病例資料，進一步了解個案狀況。

曾淑慧提醒，福氏內格里阿米巴原蟲好發於夏季，民眾戲水或泡溫泉等活動時，應避免鼻腔進水，也不要將頭部浸泡於水中；在自然水域戲水時，不可攪動底部池水或淤泥。

曾淑慧表示，福氏內格里阿米巴原蟲引發腦膜腦炎，約有七天潛伏期，如在戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，務必盡速就醫，並告知醫師接觸史。

監測資料顯示，一九六五年澳洲發現首例人類感染福氏內格里阿米巴原蟲病例，近五年來，僅在巴基斯坦及美國持續出現零星個案，巴基斯坦每年約十例，美國每年約五例，集中於七、八月；去年泰國、今年印度有零星感染案例。