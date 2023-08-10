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登階有氧練肌力 登山不卡關
隨著年齡增長，覺得自己的體能愈來愈差？想嘗試登山，但看到階梯就卻步？運動專家田玉笛建議，可以透過簡單、易學的「登階有氧」鍛鍊體能，是長期久坐、沒有運動或登山經驗的人，也能輕鬆入門的一種運動方式。
不想再「行動受阻」嗎？就讓我們跟著專業的體適能教練一起上上下下，改善關節卡卡、四肢無力的狀況，聯合報規畫了初階到進階8堂課，有系統地訓練肌力，打造出理想的體能，讓你的肢體更協調、身體更靈活、行動更自如。
強肌運動系列─登山訓練營
課程時間：
1. 初階登山訓練營：
8/30、9/6、9/13、9/20
2. 進階登山訓練營：
9/27、10/4、10/11、10/18
3. 戶外登山訓練營：
10/25新北-桃源谷步道
洽詢：02-8692-5588轉5869
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