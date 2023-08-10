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健康你我他／總圖看書沁心涼 逛海邊吃冰消暑

聯合報／ 文／艾莉貓（高市苓雅）
身為高雄人，想要省電環保又兼具清涼消暑，絕對不能錯過「海邊」。圖／艾莉貓提供
身為高雄人，想要省電環保又兼具清涼消暑，絕對不能錯過「海邊」。圖／艾莉貓提供

今年北半球夏天的代名詞是「extreme（極端）」，人類汙染造成的氣候變遷，使世界處於極端乾熱，就連四面環海的台灣亦不能豁免。

身為高雄人，想要省電環保又兼具清涼消暑，絕對不能錯過「海邊」。趁著日頭發威，我坐上公車前往新建的總圖書館，各樓層像是五星級酒店般精美，隨手拿取書本在冷氣閱覽室內閒嗑，偶爾眺望新光碼頭的海景，金光在遠方湛藍海面上閃閃晃晃，燥熱難耐瞬間隨心沉澱。

傍晚搭捷運抵達西子灣，享受清鹹海風的吹撫，腳踩黑色細砂，陣陣浪潮如夏季專屬氣泡飲，溫柔消弭腳底的炙熱，順道品嘗鹽埕區老字號阿婆冰，滿滿一碗剉冰，搭配綠豆、薏仁，一口口清甜入腹，提振食欲撫慰人心。

信步駁二特區，海風吹撫下欣賞鐵道上人們施放的繽紛風箏、孩子們甩動大小泡泡，再不適的黏膩都被童心化解；搭輕軌至棧二庫，純白的旋轉木馬，完美的海軍風配色清爽朝氣，騎上YouBike欣賞沿途高聳挺拔的85大樓、映照落日餘暉的展覽館、愛河灣停靠的豪華遊艇、私人風帆，以及氣勢磅礴的海音館，囊括天空、海洋、夕照、星辰，夜幕低垂海風沁涼，吹得人們輕柔欲眠。

天然海景的舒適，根植生活的美好，人與自然不著痕跡的「心平衡」，讓高雄也能完美消化、慰藉這波焦躁熱潮。

愛河 遊艇

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