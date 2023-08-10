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半夜頻尿坐馬桶睡著 小心夜尿症

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
9成40歲以上台灣男性有睡眠問題，其中一半原因都與夜間排尿有關。圖／123RF
9成40歲以上台灣男性有睡眠問題，其中一半原因都與夜間排尿有關。圖／123RF

一名擔任保全的40多歲男子，因作息日夜顛倒，導致荷爾蒙分泌失調，經常睡覺10分鐘就得上一次廁所，甚至夜尿嚴重到在馬桶上睡著，他被睡眠問題困擾長達兩周後，才就醫治療。

許多中老年人有晚上起床尿尿的問題。根據調查，高達9成40歲以上台灣男性有睡眠問題，其中一半原因都與夜間排尿有關，但有近8成民眾認為夜間排尿是正常老化現象，不須理會而未就醫。台灣泌尿科醫學會理事長馮思中表示，夜尿症盛行率會隨著年齡上升而增加，40歲以上盛行率直逼4成，推估中老年族群恐有250萬人罹患夜尿症。

台灣尿失禁防治協會理事長廖俊厚指出，一個晚上至少起床上兩次廁所而中斷睡眠，即得了夜尿症。夜尿症發生有三大原因，一是夜間膀胱容積減少，膀胱容積小於夜間尿量；二是夜間多尿症，受到抗利尿激素荷爾蒙分泌不足影響；三是兩者的混合型。

廖俊厚說，「抗利尿激素」主要功能，是將尿液中的水分回收到血液循環中，睡眠時濃縮尿意、減少尿量。近9成夜尿症患者是屬於夜間尿量大於整天尿量三分之一的「夜間多尿症」，民眾常誤以為夜尿症是因為喝太多水及攝護腺肥大所致，有正確認知的民眾僅3%。

台灣泌尿科醫學會秘書長許毓昭表示，夜尿症不只會中斷睡眠，還可能造成跌倒、骨折、中風、睡眠品質差、隔日精神不濟，甚至延伸到憂鬱症、糖尿病、心血管疾病等。夜尿嚴重程度跟死亡風險高相關，並且夜尿睡不好，會影響睪固酮分泌，因而可能出現勃起功能障礙。

為方便民眾快速發現自己的夜間排尿問題，泌尿科醫學會、尿失禁防治協會共推「夜尿23醫，ByeBye中年危機」口訣，透過簡單口號幫助民眾簡易檢查排尿狀況。許毓昭提醒，當出現2次以上的強烈尿意，且已中斷睡眠需起床如廁，且夜間尿量大於整天尿量的三分之一，就應盡速至泌尿科就醫。

睡眠 醫學

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