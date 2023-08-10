嗜腦寄生蟲 潛伏期7天 發病致死率達99%

國內出現第二例福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，初步疫調顯示，北部一名卅多歲女性七月下旬兩度至某室內親水設施戲水，疑似因此感染福氏內格里阿米巴原蟲，引發腦膜腦炎。疾管署發言人曾淑慧表示，感染此原蟲後，潛伏期約七天，發病後致死率高達百分之九十九。

疾管署表示，內格里阿米巴（Naegleria）為環境中自由營生的單細胞阿米巴原蟲，有四十餘種，其中只有福氏內格里阿米巴原蟲（Naegleria fowleri）會感染人類。

福氏內格里阿米巴原蟲為淡水湖泊、河流中自然生存的單細胞寄生蟲，喜好溫暖環境，能生存於四十六度的溫熱環境中，在更高溫度下也可短暫存活。溫暖的淡水河川、溫泉水、工廠排出的溫水、含氯量不足的游泳池、熱水器及土壤中都可發現其蹤跡。

人類可能在自然水域活動時，將病原體吸入鼻腔，阿米巴原蟲沿著嗅覺神經進入腦部而發病，潛伏期約一至七天，初期症狀為頭痛、發燒、噁心、嘔吐，之後出現頸部僵硬、抽搐、意識變化、譫妄、昏迷等腦炎症狀，死亡率達百分之九十九。

研究顯示，福氏內格里阿米巴原蟲感染個案以男性為主，可能與喜好潛水、跳水等水上活動有關；不過，即使喝到含有福氏內格里阿米巴原蟲的水，不會被感染；再者，含鹽量較高的海水尚未檢出案例，在消毒良好的游泳池中不易感染福氏內格里阿米巴原蟲。

福氏內格里阿米巴腦膜腦炎並非人傳人傳染病，曾淑慧指出，無須擔心患者感染後引發疫情傳散，疾管署已建立「分子生物學技術」（ＰＣＲ），針對疑似個案腦脊髓液，進行病原體檢測。