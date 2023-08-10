本土登革熱升溫 燒進台北、竹市

本土登革熱疫情升溫，昨新增九十六例登革熱本土病例，台南市累積病例破千，台北市（大同區）、新竹市（北區）則首見個案，疫情擴及十縣市，病例達一二六一例。疾管署發言人曾淑慧表示，風險再提升，登革熱不再與北部無關，全台都有白線斑蚊，各年齡層都可能被感染。

曾淑慧指出，昨新增九十六例本土登革熱病例，台南市八十二例、雲林縣十例、屏東縣二例，台北市、新竹市各一例。

台北市與新竹市出現今年該縣市首例個案，這也是北市自二○二○年以來，再現登革熱本土病例。北市衛生局說，該個案為住在大同區的十多歲男性，七月廿一至廿三日有台南市活動史，八月九日確診。新竹市府衛生局則說，目前還在釐清細節中。

台南市登革熱病例昨新增八十二例，累積一○五三例，也是疫情爆發來單日最多人數。年齡層分布以六十一歲至七十歲最多，占百分之廿一點六，其次為五十一至六十歲，占百分之十七點五，七十一至八十歲占的百分之十三點六，確診者年齡層普遍偏高，可能與病媒蚊喜好躲藏在室內的習性有關，加上年長者長時間待在室內增加染疫風險。

雲林縣登革熱昨也暴增十例，全縣累計一四六例。雲林縣衛生局長曾春美表示「蚊子真的很難管」，只要零點五公分積水就會成為孳生病媒蚊孑孓大溫床，提醒民眾雨後應特別注意，加強整頓住家及工作環境。

全台有十縣市淪陷，也讓地方首長各個嚴正以待，不僅疾管署昨與各縣市衛生局召開登革熱連繫會報，市長蔣萬安也邀府內各機關開應變會議，台南市長黃偉哲則說重話「沒有勸導改善期，工地查獲陽性孳生源，絕不寬貸」。

曾淑慧說，目前只有台南成立縣市級指揮中心，全國仍處於第三級應變機制，一旦「任兩縣市成立縣市級指揮中心」或「單一縣市成立縣市級指揮中心且疫情發展超出能量負荷」，就會考慮提升至第二級，報請行政院同意成立疫情指揮中心。若二級指揮中心成立後，疫情連續三周不見反轉，將考慮一級開設，由行政院指派指揮官。

目前全國累計一二六一例本土病例，其中台南市一○五三例、雲林縣一四六例、高雄市四十一例、屏東縣七例、嘉義縣五例、台中市四例、南投縣二例，苗栗縣、新竹市及台北市各一例，其中九例重症，一例死亡。