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元宇宙助攻 手術精準切除高難度腫瘤

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台大醫院展示元宇宙手術模擬平台成果，台大醫院教學部醫師江旴恒示範VR實境。記者曾原信／攝影
台大醫院展示元宇宙手術模擬平台成果，台大醫院教學部醫師江旴恒示範VR實境。記者曾原信／攝影

醫師戴上虛擬實境（VR）眼鏡，手持遙控桿移動患者器官或進行手術計畫，不是科幻電影畫面，而是台大醫院與學界、業界共同開發的「元宇宙手術模擬平台」真實應用情景。台大醫院外科部主任陳晉興說，此系統能用於複雜度高、須跨團隊合作的術前策略研擬，也能用於醫病溝通，讓患者了解手術計畫。

僑居美國加州的37歲唐小姐，近一年因右上背部疼痛及手臂痠麻，在美國檢查發現右上臂靠近肩關節處，有一顆直徑5.1公分纖維樣瘤，已侵犯右側第一至第三節肋骨。美國醫師告知，將由背部開刀切除，但因腫瘤靠近神經，術後恐有手臂癱瘓狀況。這讓愛好彈鋼琴的唐小姐相當擔心。

唐小姐於是選擇回台在台大醫院治療。陳晉興說，他將唐小姐從美國帶回的影像學檢查輸出為3D影像，透過影像確認腫瘤位置，並選擇由前胸開刀切除，能分離神經血管，避免誤切。

陳晉興表示，過去外科醫師擬定手術計畫、向病人說明時多以電腦斷層、核磁共振為根據，在腦中建構腫瘤位置，決定開刀模式。對於年輕外科醫師或複雜度較高的手術，因經驗較少，透過元宇宙手術模擬平台建構三維「數位孿生器官」影像，除了能讓手術更精準，也能用於跨團隊、跨時空的病情溝通。

陳晉興說，該平台目前還在研發階段，僅應用於高難度、跨科別、跨院區的「急、重、難、罕」手術案例。未來將更廣泛應用，包括骨科、泌尿科等所有手術，以及連體嬰分割等複雜手術。

手術 台大醫院 醫師

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