30多歲女腦膜腦炎發病6天亡 曾去新北親水設施玩「現已停業」

我國時隔12年福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，一名北部30多歲女性感染福氏內格里阿米巴原蟲，引發腦膜腦炎，8月1日死亡，經查發病前曾前往新北市一間親水設施遊憩。新北衛生局說，今日接獲通知後，已請業者預防性停業環境清消。

疾管署指出，確診個案為北部30多歲女性，近期無國外旅遊史，發病前曾前往室內親水設施遊憩，今年7月26日出現頭痛及肩頸僵硬症狀，後續出現發燒、畏寒、頭痛、頸部疼痛抽搐就醫，後續病程進展快速，於8月1日死亡。

新北衛生局指出，8月9日接獲通知後，與中央共同至親水設施場所，進行環境水質採檢，並請業者預防性停業進行環境清消，待衛生單位確認完成清消後，可恢復營業。

北市衛生局疾病管制科長張惠美表示，今天晚間接獲通知，該個案居住北市，將疫調了解其過去活動地點如到哪些水域遊憩，以釐清是否存有風險，後續將彙整病例資料，進一步了解個案狀況。