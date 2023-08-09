快訊

郭台銘今晚屏東說明會 高喊「要為中華民國打造下個黃金30年」

半導體女王掀起STEM教育 台灣推的STEAM更能培育人才？

孟耿如手寫字疑曝心聲：「靈魂家人」扮演生命中黑天使

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年底開幕！緩解教保員照護壓力 全國首家24小時全日型機構導入AI

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
唐氏症基金會著手規劃經營「陽明教養院永福之家興岩園區」，將成為全國第一個24小時導入AI人工智慧的全日型住宿服務機構。示意圖，為台北明倫工坊手作畫面。圖／取自唐氏症基金會官網
唐氏症基金會著手規劃經營「陽明教養院永福之家興岩園區」，將成為全國第一個24小時導入AI人工智慧的全日型住宿服務機構。示意圖，為台北明倫工坊手作畫面。圖／取自唐氏症基金會官網

人口老化長照成重要議題，但因少子化嚴重，各國也搶照護人才，為了減輕照護人力負擔，唐氏症基金會今年接受台北市政府陽明教養院委託，規劃經營全日型住宿服務機構，首度納入人工智慧（AI）設備，包括監測住民生理狀態、行動安全、個別化設備等，讓住民獲得更完善照護，照護上也能減輕教保員負擔，也將成為全台第一個24小時全日托納入AI的機構。

位於北市文山區興隆路二段88號3、4樓的「陽明教養院永福之家興岩園區」，由唐氏症基金會著手經營規畫，將提供78名身心障礙者24小時的全日型住宿服務，這些服務對象高達90%為重度以上、需要高度協助者，亦有超過70%生活無法自理，對照顧者來說是非常沉重的壓力，也是全日型身心障礙住宿機構一直沒有辦法找到足額人力的原因。

為能打破傳統身心障礙機構像醫院般的生活環境、降低人員照顧負擔、提高安全性，唐氏症基金會董事長林正俠表示，今年將首度引進AI人工智慧到全日托當中，像是受照顧者離開床、睡太久或是在廁所內太久，中央控制台即可發現孩子異常狀況，教保員可前往查看，了解是否需要如廁、翻身或是暈倒等；另外像是浴室洗手台高度，可依照孩子身高差異，自動調整高度，讓孩子刷牙、洗臉更加安全。

「教保員需要24小時照顧，體力負荷大。」林正俠表示，在少子化年代，愈來愈少人願意做照顧工作，加上照顧身心障礙者相當辛苦，除了時間長以外，照顧者也時常因為照顧而受傷、拉傷，因此導入AI方式，就是希望減輕教保員、社工負擔，也希望減少受傷機會，受照顧者也獲得更完善照護品質，此處將成為全國第一個24小時全日型引進全套AI的機構，預計年底開幕。

唐氏症 老化

延伸閱讀

原宣告活不過3歲...她至今39歲曾為國奪金牌 畫作登國際拍賣

高雄私幼教保員對幼童敲頭、踢頭還巴頭 教育局連負責人一起罰

公幼延長照顧遭指壓榨教保員 教部：有外聘彈性

教保員、生活服務員找嘸人 啟智協會：應為第一線人員合理調薪

相關新聞

時隔12年...北部傳30多歲女腦膜腦炎死亡 超罕見感染途徑曝光

時隔12年，我國又現福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，疾管署發言人曾淑慧表示，北部30多歲女性感染福氏內格里阿米巴原蟲，...

天氣3階段變化！明午後雷雨轟炸下周再迎雨勢 卡努、蘭恩雙颱撲日韓

未來一周天氣發展分三階段。周四至周五，各地有雨，中南部可能迎豪雨，北部午後雷陣雨明顯；周六至周日，水氣減緩，各地天氣回穩...

夜尿讓九成中年男子睡不好 40歲保全慘到在馬桶上睡覺

一名40多歲男子因為擔任保全，作息日夜顛倒，導致荷爾蒙分泌失調，睡覺時5至10分鐘就要上一次廁所，最嚴重的時候甚至要在馬...

林襄爆熱戀馬傑森 魅惑腹肌怎麼練？專家曝一先決條件

樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄擁有高人氣，今傳出與樂天桃猿球員馬傑森熱戀中，引發各界討論。林襄不只...

長壽颱風「卡努」持續亂空中交通 航班異動一次看

長壽颱風「卡努」持續影響空中交通。台灣虎航指出，10日最新航班異動包括IT606 桃園-釜山航班延後至8月11日1540...

年底開幕！緩解教保員照護壓力 全國首家24小時全日型機構導入AI

人口老化長照成重要議題，但因少子化嚴重，各國也搶照護人才，為了減輕照護人力負擔，唐氏症基金會今年接受台北市政府陽明教養院...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦