年底開幕！緩解教保員照護壓力 全國首家24小時全日型機構導入AI

人口老化長照成重要議題，但因少子化嚴重，各國也搶照護人才，為了減輕照護人力負擔，唐氏症基金會今年接受台北市政府陽明教養院委託，規劃經營全日型住宿服務機構，首度納入人工智慧（AI）設備，包括監測住民生理狀態、行動安全、個別化設備等，讓住民獲得更完善照護，照護上也能減輕教保員負擔，也將成為全台第一個24小時全日托納入AI的機構。

位於北市文山區興隆路二段88號3、4樓的「陽明教養院永福之家興岩園區」，由唐氏症基金會著手經營規畫，將提供78名身心障礙者24小時的全日型住宿服務，這些服務對象高達90%為重度以上、需要高度協助者，亦有超過70%生活無法自理，對照顧者來說是非常沉重的壓力，也是全日型身心障礙住宿機構一直沒有辦法找到足額人力的原因。

為能打破傳統身心障礙機構像醫院般的生活環境、降低人員照顧負擔、提高安全性，唐氏症基金會董事長林正俠表示，今年將首度引進AI人工智慧到全日托當中，像是受照顧者離開床、睡太久或是在廁所內太久，中央控制台即可發現孩子異常狀況，教保員可前往查看，了解是否需要如廁、翻身或是暈倒等；另外像是浴室洗手台高度，可依照孩子身高差異，自動調整高度，讓孩子刷牙、洗臉更加安全。

「教保員需要24小時照顧，體力負荷大。」林正俠表示，在少子化年代，愈來愈少人願意做照顧工作，加上照顧身心障礙者相當辛苦，除了時間長以外，照顧者也時常因為照顧而受傷、拉傷，因此導入AI方式，就是希望減輕教保員、社工負擔，也希望減少受傷機會，受照顧者也獲得更完善照護品質，此處將成為全國第一個24小時全日型引進全套AI的機構，預計年底開幕。