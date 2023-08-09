環署擬擴充碳盤查量能 2專業人員受訓後可進行碳盤查

因應多元減量機制對於溫室氣體排放量盤查與查驗需求，強化分級管理精神，環保署今天預告「溫室氣體認證機構及查驗機構管理辦法」修正草案，強化查驗機構及查驗人員技術項目要求。查驗機構只要獲得環保署認證即可執行碳盤查；檢驗人員則新增農業、森林相關背景，以配合未來自然碳匯盤查需求。

環保署今預告溫室氣體查驗管理辦法草案，訂定查驗機構、查驗人員須取得認證；為因應更多元的查驗需求，新增如農牧經營、森林管理等專業背景，經訓練後可取得查驗人員的資格。

氣候變遷署籌備處副主任黃偉鳴說明，查驗機構不限定是國內設置的新機構或國外機構的分支，只要獲得環保署委託認證機構的認證，就可以執行碳排查，目前已有14家通過認證的查驗機構，查驗標準均能與國際接軌，也可處理在台灣的國際供應鏈業者碳排查需求。

針對查驗人員的規範要求，黃偉鳴表示，過去主要限定在如環境工程等背景，此次新增農業、森林相關背景，以配合未來自然碳匯排查的需求，此外，還需經過至少40小時的訓練，如盤查的規範、要求，其中包含環保署要求的法規課程。

黃偉鳴補充，已獲得查驗資格的人員，若超過1年都未曾執行相關的查驗工作，必須再接受16小時的再訓練課程後，才可進行查驗。

黃偉鳴表示，草案預告後，後續會進行研商會聆聽各界意見，盼最快能在年底前施行。