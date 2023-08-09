原宣告活不過3歲...她至今39歲曾為國奪金牌 畫作登國際拍賣

39歲的楊茹婷是唐氏症患者，剛出生時，醫師曾說可能活不過3歲，茹婷不僅突破生命極限，不僅成為游泳國手，多次出國征戰為國奪牌，更展露繪畫天分。

影響茹婷創作風格最大的，是她於英國參與國際游泳比賽時，有機會到大英博物館參觀，看到一系列壯觀的埃及文物，圖騰、頭像元素融合幾何形狀、線條等，常於她的畫作中出現。今年唐氏症基金會中秋節公益四款禮盒，更以茹婷的畫作為主視覺呈現。

唐氏症基金會今年中秋節禮盒以《與星球共舞》為主題，希望透過唐寶寶的畫作，在兵家必爭的中秋送禮市場被看見。主打款雙層的「月光森林-雙層繪本禮盒」，以描繪海獺家族彼此扶持的概念發想，搭配中秋概念設計和特殊印刷元素點綴，象徵完成夢想所需要的團結力量。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，一般孩子高中畢業後可以上大學、出國，但唐寶寶高中畢業後難繼續求學，唐氏症基金會成立25年以來，目前在全台共有10處小型作業所﹐4家庇護商店﹐讓從特殊學校畢業後的唐氏症與心智障礙青年，能有繼續學習與工作的機會，「愛不囉嗦庇護商店」也販售他們親手做的商品，藉自身努力獲認同，致力協助讓這些孩子畢業後「有地方去」，參與社會、自立生活、減輕家人負擔。

林正俠說，楊茹婷的畫作於國際上拍賣，今年基金會「與星球共舞」禮盒引用茹婷的畫作，加上小作所員工的彩繪月球，整體更加溫馨。而唐氏症基金會最重要的收入來源正是中秋禮盒銷售，期許企業團體及大眾多加支持。今記者會現場邀請公益大使謝欣穎出席，唐氏症青年們更化身星球寶寶，將與生俱來的笑容分享給大眾。台北市牙醫師公會理事長溫斯勇也代表捐贈基金會一台早療服務車，支持唐氏症全面性服務。

行政院政務委員林萬億表示，政府致力補足身心障礙服務缺口，蔡英文總統關心身心障礙者的長照需求，考量心智障礙者老化，而照顧者本身也年紀大，成為高負荷照顧家庭、老老照顧，或像是自閉症等相對困難照顧者，成為家庭很大壓力。