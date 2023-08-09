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北市現今年首例本土登革熱病例 大同區10多歲男性確診曾赴台南
北市今天確診一例本土登革熱病例，不只是今年首例，更是北市2020年以來再現登革熱本土病例。衛生局說明，該個案為住在大同區的10多歲男性，他7月21至23日有台南市活動史，8月9日研判確診後，大同區立即成立區級應變工作小組，由區長擔任區級指揮官，市長蔣萬安今天下午邀集府內各機關召開應變會議。
市府表示，該個案7月30日出現發燒、發冷、盜汗及倦怠等症狀，8月4日至醫療院所就醫後，通報採檢，登革熱NS1抗原快篩陽性，9日經疾管署綜合研判為登革熱確診。
北市衛生局8月4日傍晚接獲醫院通報後即疫調，5日至8日動員社區持續在個案居住地半徑100公尺內孳生源清除及環境噴消，8日由副市長林奕華召開台北市登革熱工作會報。9日疾管署研判確診後，立即成立大同區級應變工作小組，持續動員社區進行環境整頓及衛教，並為同住者3人及附近住戶健康監測，目前均無症狀。
北市持續落實社區孳清，截至8月8日大同區累計孳生源清除，查獲173個積水容器，其中5個為陽性容器，均已清除或投藥。
統計至今天中午，北市累計確診登革熱病例16例，包含1例本土病例、15例境外移入。市府呼籲民眾，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫或至台北市登革熱NS1抗原快速檢驗試劑合約院所篩檢，並主動告知旅遊史、職業史、接觸史、群聚史等，詳情可至衛生局官網查詢。
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