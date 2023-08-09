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天氣3階段變化！明午後雷雨轟炸下周再迎雨勢 卡努、蘭恩雙颱撲日韓

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
卡努、蘭恩颱風對台不影響，不過近日將撲日、韓。記者曾原信／攝影
卡努、蘭恩颱風對台不影響，不過近日將撲日、韓。記者曾原信／攝影

未來一周天氣發展分三階段。周四至周五，各地有雨，中南部可能迎豪雨，北部午後雷陣雨明顯；周六至周日，水氣減緩，各地天氣回穩；下周一起水氣再增，中南部再現雨勢。另外，卡努、蘭恩颱風對台不影響，不過近日將撲日、韓，其中蘭恩明將增強至中颱，影響韓國，提醒民眾留意航班異動。

中央氣象局預報員黃恩鴻指出，明、後兩天，西南風持續影響、水氣增加，預估整體降雨持續，且雨勢變大，中南部局部大雨或豪雨降雨；北部短暫陣雨或雷雨，又以午後雷陣雨發展明顯，亦有局部大雨可能；東半部相對穩定，多雲時陰、午後短暫雷陣雨。

周六至周日，水氣減緩、西南風減弱，各地天氣相對穩定，以多雲到晴、午後局部短暫雷陣雨為主，中南部降雨僅剩清晨至上午，可能有短暫陣雨。

下周一至下周三，水氣又增多，中南部雨勢更明顯；北部、東南部維持多雲到晴，午後局部短暫雷陣雨，留意高溫

溫度方面，周四至周五，北部、東半部普遍高溫32度至34度、中南部30度至32度；周六至下周二，各地普遍高溫32度至33度。

至於3個颱風動態，對台均不構成影響。黃恩鴻表示，卡努颱風目前在日本西南側沿海附近，逐漸北上往韓國方向前進，因此明天起開始影響韓國，屆時穿越韓國減弱，推估到北韓後，即變成熱帶性低氣壓。

其次，蘭恩颱風則將再持續增強成中颱，推估下周一影響日本，包括東京、關東一帶，往北移動過程，持續減弱。而朵拉颱風即使周六來到中太平洋，距離台灣仍極為遙遠，強度也會減弱，亦不對任何國家產生威脅。

蘭恩颱風 高溫

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