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111年健保欠費移送62萬件 行政執行追回14億

中央社／ 台北9日電
健保示意圖。記者潘俊宏／攝影
健保示意圖。記者潘俊宏／攝影

據衛生福利部中央健康保險署統計，去年健保欠費移送多達62萬件，透過行政執行共收回新台幣14億元，針對每年高達20萬張欠費案件支票，預計明年起試辦轉帳刷條碼取代支票。

健保署今天發布新聞稿說明，近期與法務部行政執行署及金融機構創新合作，每年移送行政執行欠費案件，高達20萬張以支票繳納，自明年開始增加由金融機構以「轉帳、刷條碼」數位化方式，取代現行以支票解繳的繁雜程序。

中央健康保險署承保組視察何慧蓉接受媒體聯訪時表示，去年健保欠費案件約有62萬件，健保署移送行政執行，約50萬件為有財產者，以一般民眾的欠費為多，多數都是具有清償能力，透過行政執行共收回14億元。

何慧蓉表示，健保署積極進行跨機關、跨單位溝通協調，面對每年龐大行政執行案件，希望簡化支票的開立、郵寄、管理等繁複作業，規劃以「轉帳、刷條碼」取代支票，預計於明年初採「執行署士林分署+健保專案」先行試辦。

健保署表示，為使試辦作業順利推動，讓金融機構了解簡化作業，健保署近日已邀集全國逾百家金融機構、信用合作社及農漁會舉行說明會，一同打造三方合作流程優化，會中充分意見交流，深獲與會者一致支持。

健保

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