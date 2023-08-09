金門首見包機直飛越南峴港 首航200人直呼省時省錢

金門因為地理位置關係，出國往往要飛到台灣再轉國際線，不少居民要旅遊就相對不便，金門在地旅行社及金門航空站為此與外國航空合作，首次有金門往返越南峴港的觀光旅遊包機，並將於今日及13日首飛，民眾要前往旅遊及經貿交流將更加方便。

據了解，越捷航空金門-峴港包機消息一出，首航的200個名額很快就被當地民眾一掃而空。今首航過程中，飛機在下午1點30分飛抵金門，受到航空站「水門禮」的熱烈歡迎，200位民眾將到會安古城、巴拿山及迦南島等觀光勝地體驗5天4夜的旅程。

民眾翁先生說，很開心搶到機票，因為真的很方便，不然過去還要先到台灣住一晚才能再出國，回程也可能因為班機時間，而要在台灣多待一天，一來一回時間金錢都是多一筆負擔，省下的費用可達近萬元，真的是方便又省錢，希望未來能有更多直飛旅遊團。

楓蓮旅行社董事長吳嘉獎指出，金門有很多旅居東南亞的僑鄉，以往因為環境限制，返鄉對金門僑胞是種奢求，這次希望延續雙邊交流包機模式，串起海外僑民與家鄉的距離，也同步向東南亞國家介紹金門的無限美好。