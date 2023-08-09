夜尿讓九成中年男子睡不好 40歲保全慘到在馬桶上睡覺

一名40多歲男子因為擔任保全，作息日夜顛倒，導致荷爾蒙分泌失調，睡覺時5至10分鐘就要上一次廁所，最嚴重的時候甚至要在馬桶上睡著，問題困擾兩個多禮拜才去就診。

根據調查，高達九成的40歲以上男性有睡眠問題，其中影響有半數原因原因跟夜間排尿有關，更有近8成民眾認為夜間排尿是正常現象不須理會。

台灣泌尿科醫學會理事長馮思中表示，夜尿症的盛行率會隨著年齡上升而增加，40歲以上盛行率直逼四成，預估40歲以上男性中共有250萬人恐有夜尿症。

台灣尿失禁防治協會理事長廖俊厚表示，一個晚上起來以來上兩次廁所就屬於夜尿症。成因主要有三種，一個是夜間膀胱容積減少，膀胱容積小於夜間尿量；第二是夜間多尿症，受到ADH抗利尿激素荷爾蒙分泌不足影響；第三則是上述兩者的混合型。

廖俊厚解釋，抗利尿激素主要功能為把尿液中的水分回收到血液循環中，睡覺是會做用濃縮尿意、減少尿量。近九成的夜尿症患者屬於夜間多尿症，但大多事民眾誤以為是喝太多水及攝護腺肥大，有正確認知的民眾僅有3%。

台灣泌尿科醫學會秘書長許毓昭表示，夜尿症不只會中斷睡眠，還可能造成跌倒／骨折、中風、睡眠品質差、隔日精神不濟，甚至延伸憂鬱症、糖尿病、心血管疾病等。他說，夜尿嚴重程度跟死亡風險高相關，並且夜尿睡不好會影響睪固酮，更可能出現勃起功能障礙。

再者，許毓昭表示，美英西德日澳六國因夜尿症所損失的工作效率成本逼近800億美金，以美國為例，每年因夜尿造成的經濟損失，更佔該國GDP總額的0.26%。

許毓昭提醒，夜尿問題口訣為「夜尿23醫」，出現2次以上的強烈尿意，且已中斷睡眠需起床如廁，且夜間尿量大於整天尿量的1/3，就應該儘速至泌尿科就醫。