弱勢婦女無專法保護 衛福部方案催生「婦女生活設計」

台灣男女比女大於男，但婦女不像兒少、身障等族群以專法保護。衛福部109年起推動「培力地方政府推動婦女服務創新方案」，結合全台17縣市，推動18項服務，內容涵蓋經濟、職涯、健康等，依各縣市實際需求而有不同，如：雲林縣農業人口多，高齡婦女空巢獨居的心理需求須受照顧，於是推出「歲月療天室」鼓勵婦女互動；高雄市則因兒少安置機構多，在方案下成立「貳拾空間」，作為逆境少女離開機構、回歸社會的橋樑。

雲林縣政府社會處科長周珈羽說，雲林是農業大縣，不少婦女一生務農。這些中高齡的農村婦女雖不像外界想像的弱勢婦女一樣，但若遇到喪偶、空巢期，常難以踏出與社會重新連結、自立生活的第一步。社會處與民團合作，建立「歲月療天室」打造放鬆的空間，讓婦女可在其中療癒自己。今年也透過讀書會，讓婦女與會分享，不少婦女反應從沒想過自己也能是站在台上分享的講師，參與愈來愈踴躍。

高雄市政府社會局副局長葉玉如表示，高雄共有15處兒少安置機構，社會局在本次中央計畫支持下，與勵馨基金會合作，借重其營運少女家園的經驗，成立「貳拾空間」，鼓勵逆境少女走出機構、自立生活。貳拾空間除了課程設計，也進行跨機構合作，鼓勵少女彼此接納、理解。曾少女在與在地腦麻病友協會從事服務過程中受到鼓勵，進而選擇職能系就讀。

衛福部今舉辦「112年婦女創新方案新書發表暨婦女設計高峰會」。衛福部社家署簡慧娟表示，本次發表的「女性生活設計」新書中，匯集「培力地方政府推動婦女服務創新方案」中各縣市的服務模式與經驗，是全台第一本女性生活設計專書。

社家署婦企組組長杜慈容則說，台灣社會組成女多於男，係由「婦女撐起半片天」，但婦女不像高齡、兒少、身障有專法保護，因此婦女服務資源稀少，與其他族群相比相對邊陲。因婦女年齡層跨度大，不同生命階段中的需求橫跨經濟、職涯發展、中高齡退休、健康、安全等議題，這些議題的婦女服務要落地，仰賴各縣市政府與非政府組織合作。本次出版專書，除了要為各縣市政府、非政府組織的服務留下紀錄，也希望借鏡國際，並傳承經驗，未來預計將有「2.0」版本出版。