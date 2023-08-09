女教師耳前出現異音 竟是罹患顳顎關節症候群

中國醫藥大學附設醫院今天表示，39歲的女教師3年前發現自己張口時耳前就出現異音，原不以為意，後來症狀愈來愈嚴重，進食就疼痛，連咀嚼都難，診斷罹患顳顎關節症候群。

中國醫藥大學附設醫院今天召開記者會，由口腔顎面外科醫師羅文甫說明顳顎關節症候群患者的症狀及治療過程。

羅文甫表示，這名女教師發現張口時耳前開始出現異音，起初並不以為意，如此經過3年，症狀越來越嚴重，每當進食就出現疼痛、甚至咀嚼困難，到後來不管何時，都劇烈疼痛不已，才到中國附醫求診，診斷是罹患了「顳顎關節症候群」。

羅文甫進一步發現女教師張口度只剩下正常值的一半，患者在醫師建議下決定接受微創顳顎關節鏡手術，羅文甫說，這種手術微創傷口小照護容易，患者在術後第14天，已能恢復到以往的張口度，吃飯講話不再發生疼痛、卡頓狀況，重拾正常生活。

羅文甫指出，顳顎關節位於臉部兩側耳朵前方（俗稱下巴關節），由兩塊骨頭形成的關節，連接著頭骨和下顎，掌管嘴巴張開和閉上的關節和下顎肌肉，擔負咀嚼食物、說話及進行眾多臉部表情的複雜任務。

羅文甫說，曾有外傷、咬合不正、不適當的口腔習慣，以及心理壓力等，都是「顳顎關節症候群」的高危險群。國內研究顯示，台灣約有超過10%的人口患有「顳顎關節症候群」，好發於上班族的年齡（20-40歲），通常女性多於男性，許多人可能不知道自己正在受其困擾，由於症狀多元與複雜，往往對正確診斷和及時治療形成一大挑戰。