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河海音樂季盛夏登場 漁人舞台8月12日起打頭陣開唱

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
樂迷們除了能在漁人舞台享受原創音樂外，還可以欣賞淡水夕陽餘暉。圖／新北市觀旅局提供
樂迷們除了能在漁人舞台享受原創音樂外，還可以欣賞淡水夕陽餘暉。圖／新北市觀旅局提供

夏日音樂活動「2023新北市河海音樂季」即將登場，8月12日至20日連續兩周假日於淡水漁人碼頭率先開唱，8月26日、27日則會在新北大都會公園接續熱力演出，總計超過30組卡司陣容輪番上陣，邀請民眾8月周末在新北享受搖滾音樂盛宴。

2023新北市河海音樂季今年分為兩大表演舞台，包含漁人舞台及大都會舞台，漁人舞台將邀請隨性Random、胖虎、怕胖團、芒果醬Mango Jump、Bremen Entertainment Inc.布萊梅、The Tic Tac、固定客、溫室雜草、OBSESS、八青哥、問題總部、公館青少年、夕陽武士、OVDS、宝島材料行、無妄合作社、Traveller旅人、碎紙花、老破麻O.S.D等知名樂團齊聚開唱，還有日本人氣歌手及樂團ムンヒジュ、ゆらぴこ及エウロパデリック帶來精彩演出。

新北市觀旅局表示，淡水漁人舞台自2016年於淡水漁人碼頭設立，經典大型鰆魚地標在此矗立，形成戶外原創音樂基地，象徵台灣豐沛的原創音樂能量熱力綻放。本次活動漁人舞台周邊也將有光環境燈飾，讓樂迷們除了欣賞淡水夕陽餘暉，夜晚也可以感受浪漫氛圍。

另外，活動期間會進駐胖卡餐車，包含鮮奶麻糬、炒泡麵、煙燻BBQ、窯烤披薩、美式手工漢堡及氣泡飲等多樣美食，樂迷們享受音樂之餘也能吃飽喝足。

觀旅局提醒，欲前往淡水漁人舞台的民眾可以選擇搭乘捷運淡水線至淡水捷運站後，轉乘紅26公車抵達，或是搭乘捷運至紅樹林捷運站後，轉乘淡海輕軌至淡水漁人碼頭站，也可以選擇搭乘渡輪前往淡水漁人碼頭。表演期間，民眾可在TVBS NEWS YouTube頻道觀看演唱會直播。

2023新北市河海音樂季—漁人舞台將於8月12日至20日連續兩周假日於淡水漁人碼頭率先開唱。圖為2022資料照。圖／新北市觀旅局提供
2023新北市河海音樂季—漁人舞台將於8月12日至20日連續兩周假日於淡水漁人碼頭率先開唱。圖為2022資料照。圖／新北市觀旅局提供
漁人舞台周邊將裝飾光環境燈飾，夜晚也能感受浪漫氛圍。圖為2022資料照。圖／新北市觀旅局提供
漁人舞台周邊將裝飾光環境燈飾，夜晚也能感受浪漫氛圍。圖為2022資料照。圖／新北市觀旅局提供

淡水 漁人碼頭

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