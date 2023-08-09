河海音樂季盛夏登場 漁人舞台8月12日起打頭陣開唱

夏日音樂活動「2023新北市河海音樂季」即將登場，8月12日至20日連續兩周假日於淡水漁人碼頭率先開唱，8月26日、27日則會在新北大都會公園接續熱力演出，總計超過30組卡司陣容輪番上陣，邀請民眾8月周末在新北享受搖滾音樂盛宴。

2023新北市河海音樂季今年分為兩大表演舞台，包含漁人舞台及大都會舞台，漁人舞台將邀請隨性Random、胖虎、怕胖團、芒果醬Mango Jump、Bremen Entertainment Inc.布萊梅、The Tic Tac、固定客、溫室雜草、OBSESS、八青哥、問題總部、公館青少年、夕陽武士、OVDS、宝島材料行、無妄合作社、Traveller旅人、碎紙花、老破麻O.S.D等知名樂團齊聚開唱，還有日本人氣歌手及樂團ムンヒジュ、ゆらぴこ及エウロパデリック帶來精彩演出。

新北市觀旅局表示，淡水漁人舞台自2016年於淡水漁人碼頭設立，經典大型鰆魚地標在此矗立，形成戶外原創音樂基地，象徵台灣豐沛的原創音樂能量熱力綻放。本次活動漁人舞台周邊也將有光環境燈飾，讓樂迷們除了欣賞淡水夕陽餘暉，夜晚也可以感受浪漫氛圍。

另外，活動期間會進駐胖卡餐車，包含鮮奶麻糬、炒泡麵、煙燻BBQ、窯烤披薩、美式手工漢堡及氣泡飲等多樣美食，樂迷們享受音樂之餘也能吃飽喝足。