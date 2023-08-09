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台中潭子11日徵才 釋250職缺 最高月薪5.5萬元

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市徵才活動現場上，求職民眾應徵人潮踴躍。圖／台中市勞工局提供
台中市徵才活動現場上，求職民眾應徵人潮踴躍。圖／台中市勞工局提供

台中市勞工局攜手經濟部加工出口區管理處，8月11日將在潭子科技產業園區舉辦「富市台中、就業成功」徵才活動，邀請台灣佳能等9家知名廠商，提供250個職缺，其中以「億威電子」釋出最高薪資5.5萬元，現場逾6成職缺薪資上看4萬元，並特別開放100個不限學經歷職。

勞工局長張大春說，市長盧秀燕為提供市民更多就業機會，積極招商引資，爭取到經濟部「投資台灣三大方案」逾3千億元投資，全國第一，企業到台中設廠，創造逾2萬就業機會。今年首季，台中市勇奪11項經濟指標冠軍，去年營利事業家數成長逾7000家，成為吸引優秀人才和企業發展的宜居城市。

邀請台灣佳能、亞洲光學等9家知名廠商，提供250個職缺，其中以「億威電子」釋出最高薪資5.5萬元，現場逾6成職缺薪資上看4萬元，並特別開放100個不限學經歷職。

台中市就業服務處指出，8月11日上午10時至下午2時登場的「富市台中、就業成功」徵才活動，邀請台灣佳能、伯特光電、亞洲光學等9家知名企業，提供工程師、技術員等250個職缺，其中以績優國防工業廠商「億威電子」釋出最高薪資5.5萬元；現場逾6成職缺薪資上看4萬元；此外，更特別開放不限學經歷職缺共100個，歡迎市民把握機會。

台中市就服處說明，勞工局將持續透過辦理徵才活動，協助企業補足實際人力需求；此次活動現場還設置VR 體驗專區，供民眾透過虛擬實境體驗職場工作環境，相關活動詳情，歡迎至台中市就業服務處活動專頁查詢，也可電洽04-25346908 潭子就業服務台。

台中市徵才活動現場上，廠商向求職民眾說明工作內容及薪資福利。圖／台中市勞工局提供
台中市徵才活動現場上，廠商向求職民眾說明工作內容及薪資福利。圖／台中市勞工局提供

職缺 薪資 台中市

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