台中潭子11日徵才 釋250職缺 最高月薪5.5萬元

在職場上，遇到衛生習慣不好的同事容易讓人感到不適。有網友在Dcard分享，公司裡有位前輩經常在午休打呼、咳嗽不摀嘴巴，甚至在確診康復後，仍常常不戴口罩的到處咳嗽。她補充，自己曾表示希望對方將口罩戴上，卻被對方指責在公審前輩。事後原PO認為自己說話有點失禮，為表歉意便主動送前輩禮物，對方卻直言不接受道歉，要將東西丟進垃圾桶，讓原PO十分不滿。

2023-08-08 21:26