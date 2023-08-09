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中南部最近一直下大雨 氣象局：當西南風遇見陸風的對流雨

聯合報／ 記者葉冠妤陳智華╱台北即時報導
擷取自報天氣中央氣象局臉書粉絲專頁
擷取自報天氣中央氣象局臉書粉絲專頁

最近中南部雨下不停，雷雨斷斷續續，且不只午後雷陣雨，連清晨上午也在下。報天氣中央氣象局臉書粉絲專頁貼文指出，原來是大環境的「西南風」遇見了局地的「海陸風」。

氣象局指出，最近持續受到西南風影響，中南部天氣仍不穩定，容易有短延時陣雨或雷雨並有局部大雨發生，特別在南部局部地區有機會來到豪雨，清晨降雨主要集中在中南部沿海地區，隨時間到白天降雨熱區將逐漸往中南部內陸及山區移動。

氣象局指出，不知道大家有沒有覺得最近中南部的雨下得似曾相識？那橘橘紅紅的降水、回波，清晨先在沿海轟隆轟隆地下陣雨雷雨，早上起又逐步往陸上推進，不是才到中午而已，怎麼整片中南部都先後下過一場驟雨了？這個午前雷陣雨究竟是怎麼回事？

氣象局指出，原來是大環境的「西南風」遇見了局地的「海陸風」，兩股風場的消長、推擠造成的降雨。當西南風遇見陸風的對流雨，夜間到清晨時，環境西南風與陸風在沿海輻合，造成對流發展，沿海開始下雨。

清晨到早上，西南風持續往陸上推進，對流雲發展成熟，中南部沿海、平原區驟雨。接近中午西南風與海風疊加，對流減弱，沿海、平原區雨緩。但氣象局說，當水氣多或風力強時，氣流會在近山區舉升，造成新一波對流發展，或白天熱力作用加成下，也會有午後雷陣雨發展。

氣象局也指出，到周五持續受西南風影響，天氣不穩，中南部清晨到上午沿海平原區易有驟雨，午後山區附近也易有顯著雷陣雨發生。北東亦有短暫雨或午後雷雨機率，但無雨時高溫炎熱。對流發展旺盛時，注意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣，必要時暫停戶外活動

氣象局並提醒，過去連續強降雨，中南部山區已有坍方、落石、土石流等嚴重災情，山區土質脆弱，近日非必要請避免前往活動，以策安全。

氣象局 落石 大雨特報

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