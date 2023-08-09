藍批軌道建設拖垮地方財政 交部：提報前就知分擔比例

國民黨團今舉行「力推軌道建設 地方財政破產」記者會，批評中央力推前瞻建設軌道計畫，地方自籌款太高，會拖垮地方財政，甚至影響其它公共建設。交通部今回應，捷運建設計畫是由地方政府所提報，在提報時就已了解中央補助比例，也向中央承諾可負擔額度。

交通部表示，前瞻基礎建設計畫中的各項都會捷運建設，主要由地方政府在考量都市發展及財政狀況，就都市公共運輸發展、沿線土地使用及開發、財源籌措、經濟效益及營運模式等因素，主動提出可行性研究或綜合規劃，再由交通部循序審議，整個過程經各部會相關單位嚴謹審查，並於地方政府對財政承諾下，報請行政院核定。

交通部指出，針對現行各地方政府推動捷運建設，中央與地方經費分攤方式，是依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」、「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」規定，依計畫自償率及地方政府財政級次給予非自償性經費補助，其餘用地費及自償性經費由地方自籌財源配合辦理。

交通部說明，自償性經費的部分，地方政府於可行性研究或綜合規劃報告都有規劃經費財源，並藉由成立基金方式，透過車站及沿線周邊土地開發、增額稅收、增額容積等方式因應。捷運建設計畫是由地方政府所提報，在提報時，已了解中央補助比例，並自行評估財政負擔始提出計畫，同時向中央承諾可負擔額度。

交通部表示，針對已核定及施工中計畫，將持續督促所屬機關及各地方政府加強執行管控，並就施工過程遭遇課題，協助改善解決或協調相關機關協處，以期各計畫依預定期程持續推動。另針對規劃中計畫，也將持續督促及協助相關地方政府依審查意見積極修正，以儘速完成相關審查程序。