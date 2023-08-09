健保欠費繳款E化減碳 明年增轉帳、刷條碼年省20萬張紙

衛福部健保署近期與法務部行政執行署及金融機構創新合作，針對每年移送行政執行欠費案件，高達20萬張以支票繳納，自明年開始，增加由金融機構以「轉帳、刷條碼」的E化方式，取代現行以支票繳納的繁雜程序。

健保署指出，為簡化支票開立、郵寄、管理等繁複作業，積極進行跨機關、跨單位溝通協調，規劃以「轉帳、刷條碼」取代支票，預計於明年初採「執行署士林分署+健保專案」先行試辦。

為使試辦作業順利推動，讓金融機構了解簡化作業，健保署近日已邀集全國逾一百家金融機構、信用合作社及農漁會召開說明會，一同打造三方合作流程優化，攜手共創永續環境，會中充分意見交流，深獲與會者一致支持。

健保署特別感謝法務部執行署支持與配合，始能有效優化作業流程，更實踐政府單位持續朝節能減碳、環境保護目標邁進的承諾。