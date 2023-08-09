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越南人瘋抓「地龍」賣對岸 中醫師曝最大的效用好會鑽

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
中醫師表示， 地龍（蚯蚓）性寒，入肝經，清熱力強，且「鑽」的特性，多用於活血化瘀，清除血栓，有不俗療效。本報資料照片
中醫師表示， 地龍（蚯蚓）性寒，入肝經，清熱力強，且「鑽」的特性，多用於活血化瘀，清除血栓，有不俗療效。本報資料照片

依網路媒體「越南快訊」（VnExpress）報導，近月來，越南人瘋狂到農地抓「地龍」，曬乾後，賣到中國大陸。原來中藥材中有一藥材「地龍」，就是大家熟知的蚯蚓。中醫師表示， 地龍（蚯蚓）性寒，入肝經，清熱力強，且「鑽」的特性，多用於活血化瘀，清除血栓，可以清熱息風而止痙，有不俗療效。「本草拾遺」也提到，「療溫病太熱，狂言，主天行諸熱，小兒熱病癲癇。」酌加鈎藤、僵蠶等息風止痙的藥材，療效更佳。

醫師吳明珠說，有的人發現自己手麻、腳麻，尤其冬天症狀嚴重，還有些人，中風後半身不遂、口眼歪斜，這些多是體內氣虛血滯所致，氣滯血瘀則經絡不通。提及氣滯血瘀，大家會想到黃芪、當歸，其實地龍也可用於通行經絡，治療氣虛血瘀，若再加入黃芪、當歸、川芎等益氣活血藥材，就是「補陽還五湯」，效果更好。地龍中的有效成分為蚓激酶，更被提取出來製成中醫成藥「蚓激酶腸溶膠囊」用於治療血栓。

吳明珠說，地龍為蟲類藥材，性善走竄，又入肝經，中醫方面，肝主筋，地龍具有善通經活絡，長於治療各種關節腫痛，屈伸不利，《綱目》記載「治足疾而通經絡也。」與防己、秦艽、忍冬藤等除濕熱、通經絡的藥材同用，可治風濕熱痹；與天南星、乳香等祛風濕、散寒止痛的藥材同用，可治風寒濕痹。

吳明珠說，地龍功善清肺熱，止咳喘，單用研末內服即效，加用麻黃、石膏、杏仁等清肺平喘的藥材同用，以增其療效。另有些老年人，小便不暢，多因熱結膀胱所致。地龍性寒，又入膀胱經，有清熱結，利水道之效。也可與車前子、澤瀉等利尿通淋的藥材同用，共奏清熱利尿之效。

吳明珠提醒，地龍雖療效良多但性寒，建議脾胃虛寒者慎用，此外，地龍具有活血化瘀的功效，因此孕婦不建議服用。

中醫 醫師 血栓

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