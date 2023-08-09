重申加牛查場作為 食藥署：廠商名單為加國安排

我國6月15日開放加拿大全齡牛肉輸台，國民黨立委林為洲質疑，食藥署去年赴加拿大查場，不僅未查去除特定風險物質（SRMs）化製場，也未查以30個月齡以上牛隻為主的屠宰場、肥育場，質疑是加拿大政府為台灣客製化的查場。食藥署今舉行記者會說明，副署長林金富強調，赴加拿大「系統性查核」是國與國之間申請，並非由業者自行申請。

林金富說明，系統性查核是加牛開放前查核，開放後則依照輸入風險，採例行性查核，而系統查核是「國與國之間」申請的查核；查核的廠商名單也是台灣開出希望查核的各類廠商，並由加拿大官方進行安排，名單經過兩國共同協調。

林為洲質疑食藥署未查核SRMs化製場，林金富今表示，赴加查核的化製廠具有SRM許可，僅查場當天剛好沒有貨可處理，並未實際查核到現況，但後續有要求提供SOP等文件審查，也都通過規定。

「30月齡以上，僅佔所有牛隻的1%多。」至於未查30個月齡以上牛隻為主的屠宰場、肥育場的質疑。林金富說，30月齡以上的牛隻「換肉率差」，以經濟效益來說，少有肥育場專門飼養30月齡以上的牛隻，因此查核當天為一般肥育場。加拿大方說明，僅銷售較差，或有特殊目的，例如種牛等等，才會飼養到30月以上。

林金富強調，查場的主要目的是看該國對牛隻的管理、屠宰等方式，此次開放是依「牛海綿狀腦病（BSE）發生國家申請牛肉進口案申請程序」審查，除完成科學性的風險評估外，完成查核1家肥育場、3家屠宰/加工廠、1家化製廠，並查訪其官方實驗室及主管機關運作，皆已確認加國牛肉安全衛生管理措施。