籲總統參選人提對策 勞團：低薪不只是國恥 更是國安問題

軍公教明年將調薪4％。工鬥團體今召開記者會指出，近年物價飛漲、台灣勞工薪水卻沒漲，低薪已經不只是國恥，更是國安問題，軍公教加薪範圍應擴及所有政府實質控制的單位，針對低薪或只用底薪計算加薪的單位，應以加薪超過4%的定額方式處理，工鬥團體更呼籲2024總統參選人應提出因應低薪的具體對策。

神腦國際企業工會理事長陳政國說，官商政三方經營的神腦，年營收4、5百億，但老員工薪資沒有增加，反而倒退，年資20年的老員工，底薪只有2萬7，年資10幾年以上的員工月薪絕大多數不足3萬，自從中華電信入股神腦後，神腦福利薪資待遇越來越差，跟中華電信抗議，卻只得公司有自主經營權的回應。

明年軍公教加薪理由之一是肯定這幾年軍公教的防疫貢獻，但中央健康保險署工會理事長鍾王敏好說，雖然健保署其他人員隨軍公教調薪，但醫務助理轉任人員卻無法跟著調，非常不公平，且健保署許多約用助理薪水連3萬都不到。宜蘭縣產總理事長胡勝已也說，守護宜蘭民眾健康、同為防疫功臣的台北榮總蘇澳分院，雖屬於退輔會，卻未必能跟軍公教調到一樣的趴數，常常七折八扣。

新高市產業總工會理事長何政家更直接點名民進黨2024總統參選人賴清德。他說，賴清德擔任行政院長時曾提出「提高低薪族薪資之行動方案」，其中一項措施為「公部門主動解決低薪」，針對公務機關、國營事業、政府投資事業、政府捐助法人及政府機關派遣人員總薪資未達3萬元者，漸進式提升總薪資至3萬元，但日前工鬥發文給行政院要求落實政策，行政院人事行政總處卻回覆該政策「僅係短期措施，後續均回歸既有機制」，何政家批評，難道這不算是政策跳票？只是喊喊口號就沒了。

不只是政府相關單位調薪未調好調滿，也沒有帶動民間企業調薪示範。桃園市產業總工會理事吳崇宇就指出，根據主計總處資料，工業及服務業受僱員工每月總薪資平均為5萬5099元，工時178.1小時，食品業月薪4萬4358元，工時187.6小時，等於食品業勞工每個月比別人多做一天，收入卻少1萬，食品業女性勞工薪資條件更慘，工作2、30年，薪資卻基本工資追上，資深跟新進員工薪資也差不多，嚴重影響第一線勞工的生產士氣。

吳崇宇說，少少薪水不足以支撐生活，衍生少子化、長照幼托、社會安全網等問題，所以低薪不只是國恥，更是國安問題，呼籲各政黨總統參選人，如果想爭取選票，就該盡快提出低薪問題具體政策與計畫。