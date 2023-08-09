快訊

月領破萬可期？國保獨家揭密 100萬人明年養老金再加碼

繼廣島長崎後 東京險被投原子彈 美國何不展示性試爆就好

桃園越法麵包489人通報不適 食藥署：「3食品」驗出沙門氏菌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兒童氣喘藥「輔舒酮」缺貨 食藥署：廠商控貨8月將到貨

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
陳惠芳表示，輔舒酮111年健保月均用量3550瓶，今年月平均5068瓶，成長了5成左右。記者鄒尚謙／攝影
陳惠芳表示，輔舒酮111年健保月均用量3550瓶，今年月平均5068瓶，成長了5成左右。記者鄒尚謙／攝影

基層診所缺「類固醇鼻噴劑」已久，連2歲以上兒童可使用的「輔舒酮優氟吸入劑」也缺。食藥署今舉行例行記者會，副署長陳惠芳表示，輔舒酮因全球供應鏈影響及國內需求增加，導致供不應求，建議使用樂鼻寧同樣可用於2歲以上兒童。

陳惠芳指出，輔舒酮為含Fluticasone Propionate類固醇成分鼻噴劑藥品，用於預防性治療成人及兒童氣喘，近期因全球供應鏈影響及國內需求增加，導致供不應求，目前廠商控貨中。

陳惠芳表示，輔舒酮111年健保月均用量3550瓶，今年月平均5068瓶，成長了5成左右，同時也有9張學名藥許可證，目前皆正常供應中，可供醫師替代使用。

陳惠芳說，6歲以上病人可選用「帝舒滿定量噴霧劑200mcg」等不同成分的類固醇鼻噴劑替代；4歲以上病人可選用「輔舒酮TM準納丁M乾粉吸入劑 250mcg/dose」同成分乾粉吸入劑替代；1歲以上至4歲病人可選用欣流口服藥品替代。預計112年8月會再輸入一批，會優先給1至4歲兒童使用。

不過，基層醫療協會理事、開業小兒科醫師詹前俊表示，內舒拿和艾敏釋等兩款類固醇鼻噴劑缺貨已久，許多醫療院所改用台廠鼻噴劑「樂鼻寧」，成份雖然一樣，但內舒拿為第四代噴鼻式類固醇，副作用較少改採「欣流」等口服藥取代，效果也不如噴劑好。

類固醇 醫師 氣喘

延伸閱讀

攝護腺肥大用藥出包恐影響藥效！食藥署下令全面回收12批共170萬顆

攝護腺肥大用藥出包 食藥署下令全面回收12批共170萬顆

市占率100%過動症用藥偏離規格 食藥署下令回收11萬錠

戰爭拉警報？食藥署一口氣增百項必要藥品「因應戰爭」

相關新聞

桃園越法麵包489人通報不適 食藥署：「3食品」驗出沙門氏菌

桃園中壢忠貞市場排隊名店「阿箴越南法國麵包」食物中毒案，衛福部食藥署今例行記者會說明，目前通報人數共489人，354人就...

相距太遠！吳德榮：三颱無共舞條件也不侵台 周五前防致災雨

本周包括第6號颱風卡努、7號颱風蘭恩及8號颱風朵拉可能共存，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩...

顧客是哈姆太郎？郵局給水機像極「寵物餵水器」網：難怪感覺舌頭黏黏的

去郵局寄信時，郵局人員皆會提醒信封請以膠水或漿糊密封，勿用釘書機、膠帶部分黏貼。日前有一名網友發文表示，在郵局看到一個給水機，乍看像極了寵物餵水器，覺得充滿趣味，也引發網友共鳴。

TPASS月票搭公車1個月「被溢扣款2次」中市府：要求業者退款

TPASS月票7月1日上路，民進黨中市議員黃守達接獲民眾陳情，使用TPASS月票1個多月內就發生兩次搭乘台中市公車被異常...

長壽颱卡努轉3彎「蘭恩也想蛇行」吳聖宇：搞死三國氣象局

昨天上午第7號颱風蘭恩生成，由於太平洋仍有第6號颱風卡努，目前為雙颱共存。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖...

影／疑耳垢沒清被蟲產卵 50歲婦人耳朵內藏7隻蛆醫師也嚇到

台中一名50歲婦人被照顧服務員發現，她的左耳突然流血，昨天下午緊急送到大甲李綜合急診室，醫師發現她的外耳紅腫，還有血水流...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦