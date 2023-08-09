兒童氣喘藥「輔舒酮」缺貨 食藥署：廠商控貨8月將到貨

基層診所缺「類固醇鼻噴劑」已久，連2歲以上兒童可使用的「輔舒酮優氟吸入劑」也缺。食藥署今舉行例行記者會，副署長陳惠芳表示，輔舒酮因全球供應鏈影響及國內需求增加，導致供不應求，建議使用樂鼻寧同樣可用於2歲以上兒童。

陳惠芳指出，輔舒酮為含Fluticasone Propionate類固醇成分鼻噴劑藥品，用於預防性治療成人及兒童氣喘，近期因全球供應鏈影響及國內需求增加，導致供不應求，目前廠商控貨中。

陳惠芳表示，輔舒酮111年健保月均用量3550瓶，今年月平均5068瓶，成長了5成左右，同時也有9張學名藥許可證，目前皆正常供應中，可供醫師替代使用。

陳惠芳說，6歲以上病人可選用「帝舒滿定量噴霧劑200mcg」等不同成分的類固醇鼻噴劑替代；4歲以上病人可選用「輔舒酮TM準納丁M乾粉吸入劑 250mcg/dose」同成分乾粉吸入劑替代；1歲以上至4歲病人可選用欣流口服藥品替代。預計112年8月會再輸入一批，會優先給1至4歲兒童使用。

不過，基層醫療協會理事、開業小兒科醫師詹前俊表示，內舒拿和艾敏釋等兩款類固醇鼻噴劑缺貨已久，許多醫療院所改用台廠鼻噴劑「樂鼻寧」，成份雖然一樣，但內舒拿為第四代噴鼻式類固醇，副作用較少改採「欣流」等口服藥取代，效果也不如噴劑好。