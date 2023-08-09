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環保署爭取16億協助清運石綿瓦屋頂 台北市除外

聯合報／ 記者胡瑞玲╱台北即時報導
早期隨處可見以石綿瓦鋪蓋的屋頂，但其拆除時所揚起的石綿纖維若吸入人體，可能造成傷害。聯合報系資料照
早期隨處可見以石綿瓦鋪蓋的屋頂，但其拆除時所揚起的石綿纖維若吸入人體，可能造成傷害。聯合報系資料照

早年建築物常用石綿瓦為屋頂及側邊建材，近年已達使用年限，由於石綿纖維飛散易致吸入危害風險，環保署為此爭取16億元補助協助民眾清運，但不包含台北市。經統計，全台有24萬棟建物總計53萬噸石綿屋頂需清運，但目前僅通知4000多戶，明年起再統計、通知有石綿側邊建材的民眾。

環保署廢管處長賴瑩瑩說明，民國60、70年石綿被廣泛用於防火建材，常作為屋頂及側邊建材。石綿具防火、絕緣、耐高溫等特性，石綿瓦或石綿浪板在結構完整時並無危害性，但拆除過程中若有破損，石綿纖維飛散易致吸入危害風險，只要不去破壞其結構導致破損，就不會對居住者的健康造成影響。

賴瑩瑩說，近年為石綿瓦或石綿浪板排出的高峰期，考量其處理費用較高，清運加上處理費用，一噸需4.5萬元，一般家戶屋頂不會超過1噸，但農舍需考量其規模，另其廢棄物也需妥善處理，因此已向行政院爭取16億經費，補助有清運需求的民眾，補助期間即日起至2027年底，補助對象為民眾私有住宅及農業設施，鑑於其恐危害人體健康風險，建議民眾委託合法業者協助拆除。

廢管處科長顏瑞錫表示，民眾在石綿建材拆除前，可依循石綿建材廢棄物清除處理4步驟（查、詢、包、清），先確認家中屋頂是否為石綿瓦或石綿浪板，無法確定者可致電詢問各地方環保局，向各地方環保局申請補助且通過後，將拆除後的石綿瓦或石綿浪板廢棄物經「濕潤」處理，用雙層塑膠袋包裝後，置於可封口的太空包內，再請環保局通知清除廠商至家戶收運處理，任意棄置者最高處1000萬罰鍰。

顏瑞錫受訪時表示，環保署化學局透過無人機紅外線遙測，統計出全台目前有24萬棟建物總計53萬噸石綿屋頂，主要集中在彰化、雲林、台南及靠海邊的農舍，目前已通知4000多棟建物，預計會通知到明年；針對各地方的補助，將依照直轄縣市財力分級方式補助，各縣市也需編列一定額度配合款，台北市因財力等級為第一級，因此不列入補助縣市，但台北政府可自行編列預算。

廢棄物 環保署

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