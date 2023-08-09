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從「上帝視角」認識國境之南 下月首航半價優惠每人4500

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
鳥瞰墾丁國家公園山海之美。圖／屏東縣政府提供
鳥瞰墾丁國家公園山海之美。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府和安捷航空合作推動「空中觀光」定9月8至10日於恆春機場首航，帶民眾從「上帝視角」重新認識國境之南的壯麗山海景致及絕美風光，引發旅行業界關注；縣府交通旅今天進一步說明，這次由安捷航空最新引進、有「空中法拉利」美名的義大利製雙發動機種P2012載客，首航半價優惠，每人4500元，限量117名。

縣府交旅處長黃國維說，空中遊覽體驗全程30分鐘，從恆春機場出發，行經景點有恆春古城、南灣、帆船石、鵝鑾鼻燈塔、龍坑生態保護區、龍磐公園、風吹砂、佳樂水及九棚大沙漠，透過3000呎低空飛越國境之南的土地，讓民眾從空中鳥瞰恆春半島山海之美；不僅帶動多元觀光，創造更大經濟效益，也活化恆春機場。

他說，這次恆春半島空中遊覽活動，是恆春機場久違的民航機載客起降活動，P2012可載客9人，時速達每小時359公里，航程達1760公里，在空中有舒適的客艙環境，符合人體工學的座椅間距，艙內自循環式空調設備，乘客不受艙外氣溫、烈日炙曬的干擾，透過艙內大片景觀窗輕鬆俯瞰，乘客也可以透過飛行專用降噪式耳機，主動隔絕外界噪聲，輕鬆對話，充分享受恆春半島的美景。

墾丁「空中觀光」首航活動體驗半價優惠，原價9900元，每人只要4500元，報名可洽安捷航空公司總代理新悅旅行社 02-25031919；縣府也特邀恆春半島飯店旅宿業者搭配活動提供住宿優惠方案，相關優惠內容與活動資訊可上縣府交通旅遊處官網。

鳥瞰滿州鄉九鵬沙漠。圖／屏東縣政府提供
鳥瞰滿州鄉九鵬沙漠。圖／屏東縣政府提供
鳥瞰恆春鎮區。圖／屏東縣政府提供
鳥瞰恆春鎮區。圖／屏東縣政府提供
鳥瞰墾丁國家公園山海之美。圖／屏東縣政府提供
鳥瞰墾丁國家公園山海之美。圖／屏東縣政府提供

恆春 機場 屏東縣政府

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