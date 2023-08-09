北捷越來越進化…他見一標示「堪稱台灣最頂」 網群共鳴：坐起來就爽

台北捷運舉世聞名，外國人曾列舉十多項優點狂讚「世界第一」。日前有一名網友發文表示，台北捷運是不是台灣最頂的交通工具？引發網友共鳴。

有一名網友在論壇Dcard上以「北捷是不是台灣最頂的交通運輸」為題發文，他表示日前下班搭捷運回淡水，在發呆等車的時候，不經意抬頭發現月台有新標示，驚呼「太酷了吧！現在站牌標示不只有英文，還有日文和韓文」，但他不確定是不是只有觀光客多的站或是轉乘站才會有，讓他覺得北捷越來越進化，忍不住想說「北捷應該可以堪稱是台灣最頂的交通運輸吧？」

原PO透露，突然想起曾經一次看過有乘客在車廂打翻飲料，在用對講機通報過後，北捷清潔人員直接一條龍服務，接下來四、五個車站都有不同的清潔人員上來，他舉例「A在紅樹林站上車，A在竹圍站前就會把握時間打掃，到竹圍站的時候就會換B上來，先是擦乾飲料、拖地再擦乾地板，不僅地板馬上就乾，還超有效率」，令他至今難忘。

這篇文章迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感，「北捷真的讓台北人有藉口不考駕照」、「北捷讓台北人都不用騎機車，去哪都方便」、「北捷老實講真的很讓我滿意」、「效率跟環境保持水準之上，坐起來就爽」、「北捷真的讚，除了文湖線都很棒」、「北捷真的蠻讚的，上次搭車遇到乘客昏倒，按個對講機，下一站馬上就有人等在那邊了」。

也有不少網友表示「北捷最大的優點是很乾淨，因為一開始有把『捷運文化』建立起來，大家進到裡面都很守規矩，加上捷運非常重視清潔，這一點真的厲害，很多國家的地鐵都髒髒的，北捷看起來就很光鮮亮麗」。

還有一位北捷前實習生透露「真的超喜歡我們公司的啦，不知道大家有沒有發現，中正紀念堂的紅線跟綠線轉乘時，列車會同時抵達，而且就在對面，走過去一定搭的到，這是設計過的！」