終結行人地獄！820還路於民遊行募資達標 民團邀總統參選人交長出席

台灣每年約3千人死於交通事故，被稱為行人地獄，行人零死亡推動聯盟8月20日將走上凱達格蘭大道，舉行「還路於民—行人零死亡」行人路權大遊行，今也召開記者會宣布遊行募資250萬元提前達標，預估當天將有萬人響應，同時也已對交通部長王國材及各黨派總統及立委參選人發出邀請，目前僅確認王「應該會出席」，其餘仍未回覆。對此，王國材表示，遊行當天會出席。

行人零死亡聯盟表示，近日行人路權議題在社會上引起廣泛關注，「0820還路於民」路權遊行於上月中開始為期一個月的遊行募資，目標募得250萬元以舉辦遊行，結果僅花了22天，即於8月4日達標，有超過2千人次支持，顯示民間對於如行人地獄的交通環境已忍無可忍，準備好出錢出力進行改革。

行人零死亡推動聯盟今舉辦記者會，並邀請前台北市交通局長、公民幫推協會理事長鍾慧諭公布遊行行人宣言，包括交通零死亡願景、行人通行自由與平權之保障、老吾老幼吾幼之都市規畫、融入無障礙設計打造共融社會、普及大眾運輸、行人及自行車成為城市主體，希望中央和地方政府能統整交通政策方向。

行人零死亡推動聯盟總召YC表示，這是1987年7月15日解嚴後，第一次以「行人安全」為主題的凱道大遊行，還路於民如字面上意思，這是屬於所有行人的，遊行結束後，扣除所有成本，募款結餘將會全數投入行人路權及人本交通倡議的協會成立與營運，在未來持續監督政府及推動改革。

針對先前王國材表示，民團遊行訴求與交通部一致，YC指出，相信部長這段時間一直在跟時間賽跑，但目前還沒有很明確感受到交通部、營建署、內政部等相關部門有積極作為，期待王國材能實際來到遊行現場了解民眾憤怒的聲音。主辦方也已向王國材、各黨派總統及立委參選人發出邀請，據了解，各參選人都把時間空下來，但仍在觀望是否出席。

陽明交通大學牙醫學系教授、行人零死亡推動聯盟政策組長林元敏今除重申遊行訴求，包括健全人行設施，人人有路走、改革駕訓即考驗制度、執法捍衛行人路、重建交通法制、Vision Zero台灣零死亡願景，也以舉辦記者會的濟南路一段為例，直指面前的行人穿越道終點為機車停車格，就是不合格的規劃。