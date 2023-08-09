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終結行人地獄！820還路於民遊行募資達標 民團邀總統參選人交長出席

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
行人零死亡推動聯盟8月20日將舉行「還路於民—行人零死亡」行人路權大遊行，今宣布遊行募資250萬元提前達標。記者周湘芸／攝影
行人零死亡推動聯盟8月20日將舉行「還路於民—行人零死亡」行人路權大遊行，今宣布遊行募資250萬元提前達標。記者周湘芸／攝影

台灣每年約3千人死於交通事故，被稱為行人地獄，行人零死亡推動聯盟8月20日將走上凱達格蘭大道，舉行「還路於民—行人零死亡」行人路權大遊行，今也召開記者會宣布遊行募資250萬元提前達標，預估當天將有萬人響應，同時也已對交通部長王國材及各黨派總統及立委參選人發出邀請，目前僅確認王「應該會出席」，其餘仍未回覆。對此，王國材表示，遊行當天會出席。

行人零死亡聯盟表示，近日行人路權議題在社會上引起廣泛關注，「0820還路於民」路權遊行於上月中開始為期一個月的遊行募資，目標募得250萬元以舉辦遊行，結果僅花了22天，即於8月4日達標，有超過2千人次支持，顯示民間對於如行人地獄的交通環境已忍無可忍，準備好出錢出力進行改革。

行人零死亡推動聯盟今舉辦記者會，並邀請前台北市交通局長、公民幫推協會理事長鍾慧諭公布遊行行人宣言，包括交通零死亡願景、行人通行自由與平權之保障、老吾老幼吾幼之都市規畫、融入無障礙設計打造共融社會、普及大眾運輸、行人及自行車成為城市主體，希望中央和地方政府能統整交通政策方向。

行人零死亡推動聯盟總召YC表示，這是1987年7月15日解嚴後，第一次以「行人安全」為主題的凱道大遊行，還路於民如字面上意思，這是屬於所有行人的，遊行結束後，扣除所有成本，募款結餘將會全數投入行人路權及人本交通倡議的協會成立與營運，在未來持續監督政府及推動改革。

針對先前王國材表示，民團遊行訴求與交通部一致，YC指出，相信部長這段時間一直在跟時間賽跑，但目前還沒有很明確感受到交通部、營建署、內政部等相關部門有積極作為，期待王國材能實際來到遊行現場了解民眾憤怒的聲音。主辦方也已向王國材、各黨派總統及立委參選人發出邀請，據了解，各參選人都把時間空下來，但仍在觀望是否出席。

陽明交通大學牙醫學系教授、行人零死亡推動聯盟政策組長林元敏今除重申遊行訴求，包括健全人行設施，人人有路走、改革駕訓即考驗制度、執法捍衛行人路、重建交通法制、Vision Zero台灣零死亡願景，也以舉辦記者會的濟南路一段為例，直指面前的行人穿越道終點為機車停車格，就是不合格的規劃。

鍾慧諭也說，公民幫推導入近期「Taiwan Sidewalk」，為美國華盛頓大學 Makeability Lab 管理營運的Project Sidewalk平台延伸，利用Google街景圖結合公民科技的概念，透過遊戲化的方式加速推動行人環境檢核，希望推動至全台21個縣市、6609個村里，完成所有道路的人行環境標記，結合民眾及公、私部門之力進行人行環境改善。

行人零死亡推動聯盟政策組長林元敏直指濟南路一段的行人穿越道終點為機車停車格，就是不合格的規劃。記者周湘芸／攝影
行人零死亡推動聯盟政策組長林元敏直指濟南路一段的行人穿越道終點為機車停車格，就是不合格的規劃。記者周湘芸／攝影

王國材 路權 交通部長

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