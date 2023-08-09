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肩關節軟組織傷害X光照不出來 女大生騎機車自摔痛了1個月

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
活力得中山脊椎外科醫院骨科陳俞志醫師（右）以微創肩關節鏡一次性修補患者肩關節2處破洞。圖／讀者提供
活力得中山脊椎外科醫院骨科陳俞志醫師（右）以微創肩關節鏡一次性修補患者肩關節2處破洞。圖／讀者提供

高雄1名22歲女大學生1個多月前騎機車自摔，右肩疼痛但在診所照X光檢查沒發現骨裂、骨折，開始復健治療後肩關節卻愈來愈痛，甚至痛到無法反手穿內衣，她到外科醫院進行核磁共振檢查，醫師發現她的肩關節竟有2處破損，經微創肩關節鏡手術，一次性的修補2處破損，終於有效止痛，因傷口小，也保留外型上的美觀。

收治女大生的活力得中山脊椎外科醫院骨科醫師陳俞志說，女大生的肩關節因車禍受傷後，雖持續接受其他診所的復健，卻無法止痛，甚至活動受限，右手無法往前抬起或往後反轉，嚴重時無法反手穿內衣，師長建議她尋求專門科別醫院求治。

陳俞志表示，初步診斷女大生是典型肩關節軟組織傷害，再經核磁共振檢查確認，她的肩盂唇上緣破裂併旋轉腱袖斷裂，分別在肩關節內、外各有1處破損。依其傷勢，建議女大生接受肩關節鏡手術修補肩關節2處破損，此術式是治療肩關節受傷的新趨勢。

陳俞志說，手術時以3個各約0.5公分的小傷口，手術時間約一小時，一次性將肩關節2處破損完成修補，其優點包括，以最小傷口，最短時間，達成最大效果，並降低患者術後疼痛度，提高家屬照顧方便性。女大生住院2天後出院，右手可以開始抬起，疼痛降低，後續建議足夠的復健與休息，持續復原中。

陳俞志表示，相較之下，傳統開放性手術須將肩關節切開，因手術需要，肌肉組織在撐開時傷害較大，不僅傷口長達5公分，手術時間也較長。對於傷口美觀有較大影響，並較易造成沾黏及術後疼痛。

陳俞志說，交通事故外傷或運動傷害者，雖經X光檢查正常，仍有無法抬手或疼痛持續1個月，應盡早尋求鑑別診斷，避免受傷組織纖維化，影響復原。

微創肩關節鏡術中影像，此術式為治療肩關節受傷的新趨勢。圖／讀者提供
微創肩關節鏡術中影像，此術式為治療肩關節受傷的新趨勢。圖／讀者提供

手術 復健 醫師

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