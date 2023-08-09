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農民常搬重物肩膀劇痛、半夜痛醒！醫師超音波導引羊膜基質注射針到痛除

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市祥太醫院復健科主任羅嘉元醫師。圖／祥太醫院提供
嘉義市祥太醫院復健科主任羅嘉元醫師。圖／祥太醫院提供

50多歲王姓果農長時間搬重物，右側肩膀出現間歇性疼痛，近日工作量增大，疼痛加劇，抬起上臂感到無力，半夜痛醒嚴重影響睡眠品質。經嘉義市祥太醫院復健科主任羅嘉元醫師，透過高解析度肌肉骨骼超音波檢查，診斷為肩部旋轉肌肌腱破裂。

經羅嘉元建議，王姓果農接受超音波導引羊膜基質再生注射後，右肩無力及疼痛症狀明顯進步，追蹤超音波影像，清楚看到肌腱修復，大幅提高生活品質，目前回到工作崗位，不再需要服用止痛藥物，避免手術開刀風險。

羅嘉元說，羊膜基質來自人類母體胎盤，富含生長因子與組織修復所需成分：膠原蛋白、細胞外基質，可有效調控發炎反應，能停留在受傷組織持續修復，不因患者身心狀況等因素影響。

王姓果農在其他醫院接受Ｘ光檢查，未發現骨頭異常，口服消炎止痛藥一段時間，症狀未改善，羅嘉元為他做肌肉骨骼超音波檢查，發現是肩部旋轉肌肌腱斷裂。肩關節是全身活動度最大關節，因為活動度最大，相對穩定度也最差，必須靠關節韌帶與旋轉肌群，維持正常運作。

圍繞肩關節旋轉肌群由四條肌肉組成，功能是讓肱骨頭在手臂運動時保持在肩盂中間。其中用於外展和抬高手臂棘上肌肌腱，最容易受傷。過量家事或需要時常上舉手臂工作，就會比較容易受傷。肩旋轉肌肌腱受傷斷裂後，造成肩部疼痛，常使患者肩膀不敢活動，時間久了會引起肩關節囊沾黏，也就是所謂的五十肩或冰凍肩。

再生療法注射要有效，除了醫師要依患者狀況選擇適當再生注射藥物外，也要有精準注射才能有效果。超音波具操作方便、省時、費用低、適合軟組織病灶診斷等優點。透過高解析超音波，可清楚看到肩關節旋轉肌群構造，將藥物精準注射至患處，有效提高治療成功率，達到「針到痛除」效果。

肌腱 患者

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