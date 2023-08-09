企業家老闆愛打高爾夫！ 手腕背突起「患1症」醫師：打電腦、滑手機都可能得

高雄一位60多歲、愛打高爾夫球的劉姓公司老闆，手腕背側凸出一顆2公分大的肉瘤，就醫診斷為腱鞘囊腫，巧合的是，劉男的太太手腕，幾年前也曾因長年做家事引起腱鞘囊腫。骨科醫師說，媽媽做家事或上班族打電腦、低頭族滑手機，以及常打高爾夫球、保齡球、桌球、羽球，常動用到手腕、手肘關節，都可能導致腱鞘囊腫。

高雄中正脊椎骨科醫院副院長賴啟仁說，腱鞘囊腫俗稱水瘤，最常見位置是手腕背側，另外手腕腹側、腳踝、腳背也會出現，腱鞘是肌腱周圍雙層滑膜構成的組織，腱鞘囊腫的確切原因不明，但一般認為是手腕、手指過度使用或受傷，造成腱鞘或滑膜弱化、變薄，像吹氣球般鼓起，導致膠狀關節液或滑膜液堆積而形成腱鞘囊腫。

劉姓老闆愛打高爾夫球，經常以球會友，一場球打下來3、4個小時，疑似手腕關節過度活動，半年前手腕背側凸出一顆2公分大的肉瘤，就醫診斷是腱鞘囊腫，曾在他院以粗針抽出囊腫內半透明膠狀物，但沒多久又復發，手腕的腱鞘囊腫又凸起。

劉姓老闆不堪其擾，求助中正脊椎骨科醫師賴啟仁，劉姓老闆表示，手腕背側長出2公分大肉瘤，雖然不會疼痛，但感覺還是怪怪，因此考慮開刀移除腱鞘囊腫。劉姓老闆透露，多年前他太太手腕也曾長腱鞘囊腫，醫師研判應與做家事有關。

賴啟仁說，手術採縱切傷口，局部麻醉，手術時間約10至15分鐘就移除腱鞘囊腫，術後患部仍必須固定1至2週時間。腱鞘囊腫的治療方法，大多採保守療法，病患如果沒有症狀，只須持續觀察囊腫有無變化，如果腱鞘囊腫變大，但病患不想開刀，先以針管抽吸，讓囊腫變小，也進行鑑別診斷，確定是腱鞘囊腫。

賴啟仁表示，約10~20%的病患，有症狀且已造成心理障礙，甚至壓迫到神經、血管，並影響日常動作，就需考慮接受手術切除，術後仍建議患肢短期內（2至4週）不要做激烈運動，避免再發的機會。