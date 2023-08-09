顧客是哈姆太郎？郵局給水機像極「寵物餵水器」網：難怪感覺舌頭黏黏的

去郵局寄信時，郵局人員皆會提醒信封請以膠水或漿糊密封，勿用釘書機、膠帶部分黏貼。日前有一名網友發文表示，在郵局看到一個給水機，乍看像極了寵物餵水器，覺得充滿趣味，也引發網友共鳴。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文「果然每個標語都有你想像不到的背後故事」，他表示在香港某間郵局的櫃檯上，看到放著一台狀似寵物餵水器的給水機，上頭還貼上用中英文寫著「只供黏貼郵票非飲用水」的警示條，令人莞爾。

照片曝光後，累積超過1.5萬人按讚留言，許多網友留言表示，「每個如同SOP的背後都有一個精彩的故事」、「好聰明的改用法」、「老實說這挺聰明的w」、「看起來蠻實用的感覺」、「我家鸚鵡也用這個喝水」、「我還以為是給鼠鼠喝的」、「是不是客人有帶兔子或天竺鼠去寄貨？」、「有人肯定喝過」。

也有不少網友看完，開玩笑說「顧客是哈姆太郎吧」、「也可能是天竺鼠車車」、「該不會有人帶狗狗，想說怎麼那麼好還有狗的飲用水」、「這應該是倉鼠的」、「難怪我上次去完郵局，感覺舌頭黏黏的」。

有一位香港網友透露「是香港的郵局啊，以前都是供一塊濕了的海綿，但自從疫情後就改用了這種，應該是衛生的問題吧」。