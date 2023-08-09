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雨後冒夢幻白菇 專家：不明菇類不要摸更不要吃

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
近來雨後嘉義市區出現不少菇類，專家呼籲不明菇類切勿觸摸、更不可食用。圖／洪年宏提供
近來雨後嘉義市區出現不少菇類，專家呼籲不明菇類切勿觸摸、更不可食用。圖／洪年宏提供

近來豐沛雨量讓嘉義地區蘭潭、仁義潭水庫滿庫，一解往日旱象，也讓植物欣欣向榮，在嘉義市嘉油鐵馬道上民眾發現有不少白菇出現，夜晚看起來十分夢幻；嘉義大學教授陳瑞祥呼籲，不確定的菇類，不要碰觸、採食。

攝影師洪年宏在臉書PO張他在嘉油鐵馬道上拍到的白菇照片，他經網路蒐尋資料這白菇是號稱「台灣最惹事毒菇」的綠褶菇，看下去很夢幻漂亮，卻是毒菇的一種。吃下去不會有迷幻效果，只會腹瀉跟腸胃炎，想吃菇請到熱炒店點香菇雞湯，請勿食用野生綠褶菇。

洪年宏說，最近嘉義市區嘉油鐵馬道、世賢路自行車道附近都看到不少野生菇類冒出，有些還長得鮮艷、夢幻。

嘉義大學生化科技學系教授陳瑞祥表示，菇的特徵藏在細節裏，單憑照片很難斷定是什麼菇類。

陳瑞祥表示，雨後高溫高濕是菇類容易繁殖的氣候環境，一般野外的菇類單憑外觀或顏色很難辨別是否具有毒性，因並非顏色鮮艷的菇類才具毒性，除非是專家才能確定菇的種類，建議民眾在路邊或山上看到不確定的菇類，切勿碰觸或採食。

嘉義 義大

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