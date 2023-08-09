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打火機烤有用嗎？很好寫的原子筆整盒全乾掉 他急問「怎麼救」

聯合新聞網／ 綜合報導
有位網友表示，家裡有一盒很好寫的筆，可是全部都乾掉了！ 圖擷自臉書
有位網友表示，家裡有一盒很好寫的筆，可是全部都乾掉了！ 圖擷自臉書

原子筆放太久沒有使用，筆芯乾掉寫不出字來，該如何讓它起死回生呢？日前有一名網友發文求救，表示家裡有一盒原本很好寫的筆，因為放太久乾掉了，發文想請教「是否有救活它的好方法」，網友紛紛提供秘方幫忙搶救。

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，他在家裡整理東西時，發現有一盒很好寫的筆，可是全部都乾掉了！他把筆拿去泡熱水也沒用，都寫不出來，雖然這些筆很便宜但是真的很好寫，想問有沒有可以讓它活過來的好方法，如果真的不行就只能全部丟掉了，只覺得很可惜！

貼文底下吸引大量回應，很多網友熱心提供解方「筆頭泡在酒精裡，泡久一點，讓乾掉的顏料溶出」、「用去漬油泡十分鐘後，再紙上劃幾圈再泡，重複幾次就可以了」、「打火機烤，用力在紙上寫幾下有機會復活」、「吹風機吹吹」、「以前是把筆頭放在鎢絲燈泡上，開燈加熱」、「手握筆尾用力甩幾下，再畫一畫，再用力甩幾下，重覆幾次就可寫了」、「打火機燒+1」、「打火機燒筆頭，讓卡住的墨水軟化」、「昨天正巧看到影片，泡去光水，可以試試」。

也有不少遇過同樣問題的網友表示「我的也都乾掉了」、「我已經丟兩盒了」、「我的也乾掉，以為只有自己遇到這個問題」、「我也有一盒，但是都寫不出來，有空來把留言說的方法試試，不過火燒試過了，結果燒太久，整個筆頭掉下來」。

不過，也有網友認為「還不簡單，再買一盒就好了啊」、「直接再買1盒，以上的方法都試過了沒用」、「先想想要付出的『診療費』值不值得救？不值得的話就放棄吧！」

原子筆 吹風機 好市多 Costco 酒精

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