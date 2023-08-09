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影／疑耳垢沒清被蟲產卵 50歲婦人耳朵內藏7隻蛆醫師也嚇到

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲李綜合醫院耳鼻喉科醫師林金生使用耳鼻喉抽吸管抓蟲。記者游振昇／攝影
大甲李綜合醫院耳鼻喉科醫師林金生使用耳鼻喉抽吸管抓蟲。記者游振昇／攝影

台中一名50歲婦人被照顧服務員發現，她的左耳突然流血，昨天下午緊急送到大甲李綜合急診室，醫師發現她的外耳紅腫，還有血水流出來，醫師靠近要仔細檢查時，突然發現有一隻蛆從耳朵內爬出來，馬上用觀耳鏡及耳鼻喉抽吸管，20分鐘抓了6隻蛆，研判是耳垢太髒導致昆蟲或蒼蠅跑進去產卵。

大甲李綜合醫院耳鼻喉科醫師林金生表示，照服員發現婦人耳朵流血覺得很驚慌，擔心耳朵內整個爛掉，緊急送到急診室治療，他發現婦人耳殼紅腫，還有液體流出來，要進一步檢查時，耳朵內突然跑出一隻蟲，他使用觀耳鏡檢查，清楚看到有白色的蟲排列在耳朵內，還不斷的蠕動，耳朵內其他地方則呈現紅色。

林金生擔心使用夾子會擋住視線，因此選擇用最細的耳鼻喉抽吸管把蟲抓出來，蟲的體型比吸管口還要肥大，蟲也沒有黏在耳朵內很緊，過程中很輕易的便把蛆從耳朵內全部抓出來，連同自行爬出來的蛆共有7隻。

「我第一次看到耳朵內有那麼多隻蛆的，真的非常罕見。」林金生研判，婦人可能因為無法清楚的言語表達，長時間耳垢沒有清潔，耳垢潮濕溫暖，昆蟲或蒼蠅不小心跑進去，再加上手被限制無法行動自如，無法把昆蟲趕走，意外讓昆蟲產卵，導致耳朵變成蛆生長的溫床。

他說如果患者本身有語言障礙，照顧者應該要不定期協助清潔耳垢，每天注意耳朵有沒有不明、分泌物或是臭味，就可避免耳朵內有蟲。

大甲李綜合醫院耳鼻喉科醫師林金生從患者耳內抓出蛆。記者游振昇／攝影
大甲李綜合醫院耳鼻喉科醫師林金生從患者耳內抓出蛆。記者游振昇／攝影
大甲李綜合醫院耳鼻喉科醫師林金生在患者耳內發現7隻蛆，他說很罕見。記者游振昇／攝影
大甲李綜合醫院耳鼻喉科醫師林金生在患者耳內發現7隻蛆，他說很罕見。記者游振昇／攝影

耳朵 醫師 吸管

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