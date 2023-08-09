要去日韓看過來 輕颱卡努直撲韓國蘭恩朝日本前進

要去日本及韓國的民眾要注意，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天指出，第6號颱風卡努明後天(10-11日)將直撲韓國，第7號颱風蘭恩目前在日本東南方海面上，預估會往日本方向移動，要去日韓的民眾要特別注意。

吳聖宇指出，卡努颱風明後天(10-11日)將直撲韓國，輕颱蘭恩目前在日本東南方海面上，預估會往日本方向移動，對台灣並沒有直接威脅，距離遙遠外圍環流也影響不到我們，但是它的北上發展可能牽引後續低壓帶動向變化，將會間接造成台灣下周天氣好壞的關鍵，仍需要留意接下來的變化。未來幾天要去韓國，或周末到下周初要去日本的民眾要特別留意颱風發展。

在台灣方面，吳聖宇指出，西南風持續影響，南部有雨，熱對流發展漸趨旺盛。吳聖宇指出，類似天氣型態繼續維持，今天嘉義以南還是容易出現陣雨或雷雨，潮濕的西南風夾帶水氣靠近陸地後配合夜間海陸風環流以及白天的熱力作用，降雨系統會在沿岸或是陸地上發展起來，帶來一陣一陣的降雨，並且會有局部較大雨勢發生機會。

白天期間主要是熱力作用影響，降雨系統會在山區或近山地區出現，夜晚到清晨則為海陸風環流主導，降雨系統會在沿海出現然後往內陸推進，整體天氣不穩定，提醒南部民眾多加注意。其他地方要留意白天陸地上熱對流發展，過去這兩天熱對流發展還不明顯，但是預報資料來看今天開始會逐漸增多，發展也會比較旺盛，要留意局部大雷雨出現。

吳聖宇指出，明後天(10-11日)西南風及低壓帶環境還是持續影響，而且水氣增多，對流發展可能更活躍一些，包括迎風面南部地區容易有陣雨或雷雨，並且有較大雨勢發生機會，其他地方白天熱對流發展旺盛，有機會帶來局部大雷雨，天氣型態類似，不過出現局部大雨可能性又更高，天氣不穩定。

周末期間(12-13日)太平洋高壓較為增強，低壓帶位置有機會往大陸內部退縮，西南風水氣減少，南部地區夜晚清晨仍可能有海陸風環流降雨，其他地方白天也還是會有熱對流發展降雨機會，不過整體雨勢減小，降雨的範圍也會縮減許多，天氣會相對穩定一些。但山區連續多天的降雨影響仍然很大，短時間內不要去會比較安全。