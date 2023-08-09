吳德榮：三颱無共舞條件也不侵台 周五前防致災雨

本周包括第6號颱風卡努、7號颱風蘭恩及8號颱風朵拉可能共存，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，此三颱相距太遠，各行其是、既不共舞，亦不侵台，但周五前要防致災雨。

吳德榮指出，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱卡努今(9)日中心通過九州西側海面、侵襲九州，明(10)日侵襲韓國；輕颱蘭恩，向西轉西北，朝日本前進，未來5天仍未觸及日本。

另外，「颶風Dora」12日（周六）前後將跨過換日線(東經180度)；作業上會被收編為第8號颱風，但不宜稱之為在「西北太平洋」生成的。此三颱相距太遠，各行其是、既不共舞，亦不侵台。

吳德榮指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至周五「西南季風」略減弱，但水氣多，大氣仍很不穩定，降雨範圍擴大，西半部有局部陣雨或雷雨，中南部有大雷雨發生的機率、伴隨劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)，應持續注意連日多雨而致災(坍方、落石、土石流)。

今日背風面晴熱、氣溫偏高；各地區平地氣溫：北部25至34度，中部24至33度，南部24至33度，東部24至36度。