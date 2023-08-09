健康你我他／冷麵、涼拌菜 炎夏清爽無負擔

今年夏天的熱浪讓人心浮氣躁，待在室內，不管做什麼都意興闌珊；走出戶外，稍微動一動就汗水淋漓，為了力抗高溫溽暑，我展開「避熱降溫」大作戰。

首先去美容院報到，剪個極短俏麗髮型，再穿上涼感排汗背心、短褲及人字拖，讓身體四肢不受束縛，完全的放鬆與舒適。

接著將居家雜物盡量收納於儲藏室，開闊的空間有助於空氣流通，換下深色厚重的窗簾，藍白色蕾絲窗簾上場，地中海風情畫就在眼前。室內燈更換為LED燈，角落擺放幾盆綠色植栽，療癒了一顆浮躁的心。

夏天進食沒胃口也是很多人的煩惱，「輕食」是我的首選，冷麵、飯糰、涼拌菜、溫沙拉和繽紛水果盤紛紛上場，不僅避開料理時的爐火油煙，吃起來清爽無負擔，夏天也是我的減重最佳時機。

古人說：「日出而作，日落而息」，我是趁著一早氣溫還沒飆高時，就去傳統市場買菜，繁重的家務譬如洗衣、拖地等，也都盡量在這時段完成；中午日正當中時，我就躲進附近的社區圖書館吹冷氣、看書報雜誌，或是小寐一下，等到太陽逐漸西斜，再慢慢步行回家。

「避熱降溫」對抗炎炎夏日，每個人各自有妙方，從穿搭、居家布置、節能散熱，到輕食料理、作息調整，如果能夠面面俱到，今年的夏天，大家都能過得舒適自在。