聽新聞
test
0:00 / 0:00

早餐吃太少 糖友低血糖突昏迷

聯合報／ 記者李樹人／台北報導
預防低血糖6大祕訣 資料來源／奇美醫院護理部糖尿病衛教師陳明惠
預防低血糖6大祕訣 資料來源／奇美醫院護理部糖尿病衛教師陳明惠

國健署統計，全國共有200多萬名糖尿病患者，且每年新增2萬5000人，持續上升。2022年國人10大死因排行榜中，糖尿病位居第6位，每年近萬人死於糖尿病。奇美醫院護理團隊提醒，除了規律用藥，控制血糖，糖友還應避免低血糖，減少昏迷、休克等致命風險。

75歲的賴姓阿嬤為糖尿病友，長期服用降血糖藥物，日前家人發現她神智不清，全身冒汗，緊急將她送至急診，血糖值為46mg/dl，診斷為「低血糖」，給予葡萄糖點滴注射，意識才恢復清醒。

阿嬤自訴，早上吃完血糖藥，因感到疲累，加上沒胃口，只吃了兩口飯，不料導致血糖太低，突然昏迷。家人則對低血糖一事感到不安，請教醫師、護理師「血糖太高、太低都不行，到底要怎麼控制？」

奇美醫院護理部內分泌新陳代謝科病房護理長陳淑娟表示，糖尿病患發生急性併發症，大多與高血糖或低血糖有關。高血糖造成酮酸血症，血糖高滲透壓昏迷；低血糖（血糖值＜70mg/dl）則會引起心悸、躁動、昏迷、休克等。

研究發現，曾有過低血糖的人，容易罹患大血管併發症、小血管併發症，且死亡率也較高。陳淑娟提醒，糖尿病友控制血糖時，也需避免嚴重低血糖。

奇美醫院護理團隊整理2021年糖尿病人住院期間低血糖的發生原因，前5名分別為進食量變少、使用血糖藥後未進食、腹瀉多次、未及時調整用藥、未接受相關衛教而不清楚如何預防低血糖，而賴姓阿嬤就是典型個案，只因早餐吃得太少，就突然不醒人事。

糖尿病 阿嬤 奇美醫院

延伸閱讀

一堆人都做過！睡覺「1習慣」易罹糖尿病 醫籲臥室應保持黑暗涼爽

高血糖的血糖值是多少？糖尿病患標準是多少？血糖太高會引起急症？3招協助糖友有效預防高血糖

一堆人都中！睡覺「1習慣」恐得糖尿病 研究：隔天飯後血糖瞬間飆⋯原因曝光

糖尿病患不適合喝康普茶？新研究指反而有助降血糖！科學實證看康普茶8個潛在健康益處

相關新聞

限溫令導致北捷汗臭味？ 經濟部澄清：從未規範車廂空調

有關媒體引用網友貼文稱北捷溫熱、瀰漫汗臭味，引申為是因經濟部限溫令一事，能源局澄清，20類場所規範並無包括捷運車廂溫度；...

前3年罰7件！勞部啟動戶外作業熱專案檢查 今夏已罰5件

今年夏季酷暑難耐，勞動部特別祭出兩項新措施，除首次啟動「戶外作業熱危害高風險事業單位專案檢查」，上月底也發函給各勞動檢查...

珊卓布拉克男友患漸凍症去世 醫：從這部位退化 最快1年內過世

影壇天后珊卓布拉克痛失至愛！與她交往8年、已經像是夫妻的攝影師男友布萊恩藍道，驚傳隱瞞各界在對抗漸凍症，卻仍回天乏術，享...

開園來首次！小人國「轟浪」突故障 15遊客卡6層樓半空驚嚇

桃園市龍潭區小人國主題樂園「轟浪」遊樂設施，今天下午突然卡在6層樓的半空軌道上動彈不得，引發遊客驚魂事件，當時船艇正在爬...

女大生自行練車撞溝渠亡…網議為何不去機車駕訓班 業者點2原因

高雄日前有女大生自行練習機車，意外撞進溝渠不治身亡，引發網友討論，不少網友指出現在有機車駕訓班，不解為什麼女大生還要自行...

被林為洲質疑赴加拿大查場失職 食藥署5點聲明

我國6月15日開放加拿大全齡牛肉輸台，國民黨立委林為洲質疑，食藥署去年赴加拿大查場，不僅未查去除特定風險物質（SRMs）...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦