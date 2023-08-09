早餐吃太少 糖友低血糖突昏迷

國健署統計，全國共有200多萬名糖尿病患者，且每年新增2萬5000人，持續上升。2022年國人10大死因排行榜中，糖尿病位居第6位，每年近萬人死於糖尿病。奇美醫院護理團隊提醒，除了規律用藥，控制血糖，糖友還應避免低血糖，減少昏迷、休克等致命風險。

75歲的賴姓阿嬤為糖尿病友，長期服用降血糖藥物，日前家人發現她神智不清，全身冒汗，緊急將她送至急診，血糖值為46mg/dl，診斷為「低血糖」，給予葡萄糖點滴注射，意識才恢復清醒。

阿嬤自訴，早上吃完血糖藥，因感到疲累，加上沒胃口，只吃了兩口飯，不料導致血糖太低，突然昏迷。家人則對低血糖一事感到不安，請教醫師、護理師「血糖太高、太低都不行，到底要怎麼控制？」

奇美醫院護理部內分泌新陳代謝科病房護理長陳淑娟表示，糖尿病患發生急性併發症，大多與高血糖或低血糖有關。高血糖造成酮酸血症，血糖高滲透壓昏迷；低血糖（血糖值＜70mg/dl）則會引起心悸、躁動、昏迷、休克等。

研究發現，曾有過低血糖的人，容易罹患大血管併發症、小血管併發症，且死亡率也較高。陳淑娟提醒，糖尿病友控制血糖時，也需避免嚴重低血糖。

奇美醫院護理團隊整理2021年糖尿病人住院期間低血糖的發生原因，前5名分別為進食量變少、使用血糖藥後未進食、腹瀉多次、未及時調整用藥、未接受相關衛教而不清楚如何預防低血糖，而賴姓阿嬤就是典型個案，只因早餐吃得太少，就突然不醒人事。