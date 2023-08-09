致死率9成 腎臟罕病 每4萬新生兒就有1人

「自體隱性腎小管發育不良」過去被認為是罕見的腎臟疾病，但林口長庚醫院兒童腎臟科主治醫師曾敏華研究團隊發現，全台約有23萬人帶因，每4萬名新生兒中就有1人罹病，致死率高達9成。

曾敏華表示，該疾病致死率極高，目前並無有效治療方式，產前篩檢相當重要，若確認胎兒帶病可即時終止妊娠，並於下一胎懷孕前，透過優生醫學避免產下帶病嬰兒。

曾敏華表示，自體隱性腎小管發育不良，是一種自體隱性遺傳疾病，若父母均為帶因者，則胎兒4分之1機率罹病。臨床表現包括羊水減少、嚴重低血壓、腎功能衰竭、續發性肺部發育不良。由於羊水缺少時胎兒腎臟超音波仍表現正常，婦產科醫師不易朝向腎臟疾病診斷；低血壓症狀則易誤認為休克，導致疾病被低估。罹病胎兒出生後肺部發育不全，檢驗報告呈現腎臟衰竭，使用呼吸器、升壓藥均無法改善，死亡後組織切片對照可見，腎臟組織明顯發育不全。

曾敏華指出，過去6年長庚共收治6例患者，其父母均無血壓低下病史，經基因檢測發現父母均帶有同一基因缺陷，且位於相同位置。團隊設計創新基因診斷方法，傳統方法檢測時間須要48小時，且每次只能檢測1到10件，此診斷方式僅須3小時，每次可處理400個檢體。以此方法分析台灣5000位台灣健康受試者發現，台灣人基因異常帶原率高達1%，推估23萬人帶有此基因變異，每4萬名新生兒中就有1名罹病。

「育齡婦女若曾發生羊水過少、新生兒不明原因死亡、新生兒極度低血壓3種情況的育齡婦女，若有計畫懷孕，建議進行產前基因篩檢。」曾敏華表示，長庚醫療體系收治的病患中，僅有一位存活，病童現已5歲，但腎功能僅有一般人的30%，且身材較為瘦小。

林口長庚醫院檢驗醫學部組長楊淑理說，長庚團隊研發的創新篩檢方式，孕婦可自費篩檢，檢測流程是先針對孕婦篩檢，若確認帶因則配偶也要篩檢，如兩人均為帶因者，再進行羊膜穿刺，確認胎兒是否罹病。