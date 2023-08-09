食藥署昨公布最新邊境違規進口食品清單，其中包括四批含有「滅芬座」農藥殘留的美國櫻桃。食藥署副署長林金富表示，半年來共檢驗三一六批進口櫻桃，累計十八批違規，因美國櫻桃違規情形頻傳，已要求美方於一個月內說明原因，若需申請「農藥殘留容許量標準（ＭＲＬ）」，也請備妥相關文件。

本周邊境四批美國櫻桃皆為「新鮮貿易股份有限公司」進口，總重一萬四一六○公斤，檢出殘留農藥「滅芬座」○點○一至○點○二ppm不等。林金富表示，依法「滅芬座」不得檢出於櫻桃，該進口商逾半年內累計八批違規，除退運、銷毀外，將持續百分之百逐批查驗管制。

食藥署本周公布違規食品也有一批加拿大櫻桃，為「亞尼士國際股份有限公司」進口，檢出農藥Cyclaniliprole○點○二ppm，同樣為國內未核准農藥，總重二五○公斤，半年內僅此一批。