登革熱延燒 苗栗、嘉義爆本土個案

登革熱疫情持續上升，上周新增二六四例本土病例，六月中旬至今已累計一一◯九例本土病例，創近十年最高紀錄。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，全國已有八個縣市出現本土病例，其中苗栗縣、嘉義縣在上周爆發今年首例本土個案。

李佳琳說，近期全台各地降雨，致病媒蚊指數上升，國內上周新增二六四例登革熱本土病例，為今年單周新高，分布地區以台南市二二九例最多，高屏、雲嘉、台中、苗栗亦有零星病例。累計病例，則以台南市九二◯人最多。

在上千例本土個案中，九人為重症病例，其中三例仍在住院，一人死亡。疾管署防疫醫師林詠青表示，三名住院重症個案中，兩人在一般病房，分別是台南六十多歲男性、八十多歲女性，均有較多潛在慢性病；雲林七十多歲女性自七月底入住加護病房，仍在插管治療。

林詠青說，百分之五感染者可能引發重症，又以嬰兒、長者、孕婦、肥胖、慢性病者或曾感染過者等族群風險最高，務必注意發燒狀況。

疾管署發言人曾淑慧指出，依照過往經驗，颱風過後兩周，登革熱病例數明顯增加，民眾務必清除孳生源。